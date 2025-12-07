به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اظهارات اهانتآمیز و دشمن شادکن مطرح شده نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و به ویژه وجود مقدس و نورانی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای نسبت به اینگونه اظهارات هشدار داد.
متن بیانیه جامعه مدرسین به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله الکریم فی محکم کتابه: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»
جز این نیست که همواره خدا میخواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید، و شما را چنان که شایسته است پاک و پاکیزه نگه دارد. (احزاب/۳۳)
سخنان باطل و غیر علمی یک فرد ناآگاه و کم توان نسبت به تاریخ اهل بیت (علیهمالسلام) که اخیرا در رسانهها، بحثها و مخاطراتی را ایجاد کرده است؛ نمونه روشنی از تشویش اذهان عمومی توسط گوینده این سخنان است.
گرچه برخورد عالمانه و تبیین جهات خطا و انحراف این فرد و جریانهایی از این قبیل، وظیفه ذاتی عالمان و فقیهان است؛ اما ضرورت پاسخگو کردن چنین افرادی توسط دستگاههای مسئول، امری اجتناب ناپذیر است.
تخصص کافی در شناخت دین و روشهای آن، همچنین احاطه به محتوای دین و معارف آن و نیز به کارگیری روشها و شیوههای پژوهش در دین، یک نیاز اساسی برای ورود عالمانه جهت کشف حقیقت است. از این رو ورود افراد بیبهره از مهارت و تخصص در بحثهای تاریخی، ظلم و خیانتی بزرگ به ساحت علم و اندیشه و تخریب چهره حق و حقیقت است.
مسئله مظلومیت وجود نورانی حضرت زهراء (سلاماللهعلیها) در منابع اسلامی به روشنی آمده است و نمیتوان به آسانی با نقد یک گزارش تاریخی، انبوه دیگر روایتها و مستندات تاریخی را نادیده گرفت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در راستای صیانت از معارف حقه شیعه و وجود نورانی حضرات معصومین به ویژه بضعة الرسول، حضرت صدیقه طاهره (سلاماللهعلیهم)، سخنان ساختارشکن این شخص بداندیش را محکوم و اعلام میدارد:
«باید این شخص از اظهارات اهانت آمیز خود عذرخواهی کند و بدون هیچ توجیه و لفاظی، صریحا به نادرستی سخنان خود اذعان نماید، تا افراد دیگر نتوانند با ورود به این عرصه، اعتقادات جوانان این مرز و بوم را دستخوش توطئههای جریاناتی چون وهابیت قرار دهند».
از آن جایی که شأن صیانت و حفاظت از دین بر عهده علمای اسلام است «لأنّ المؤمنینَ الفُقَهاءَ حُصونُ الإسلامِ»، باید قاطعانه با شبهه افکنیها و افکار باطل، مقابله و در مجالس علمی، فرصت رشد شئون مختلف علم و معرفت و کشف مجهولات را فراهم آورد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
