به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز پیش، یک نامزد انتخابات آینده کنگره آمریکا با هدف جلب توجه گروه‌های راست افراطی، اقدام به آتش زدن قرآن کریم کرد و در حین این عمل، وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به حضور اسلام در ایالت تگزاس پایان خواهد داد.

این سیاستمدار اسلام‌ستیز که سابقه حمایت از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، را در کارنامه خود دارد، ادعا کرد که مسلمانان در تلاش برای تصرف کشورهای مسیحی هستند.

این اقدام نفرت‌برانگیز با واکنش‌های شدیدی از سوی رهبران سیاسی، گروه‌های مذهبی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

حزب‌الله لبنان امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای هتک حرمت قرآن کریم را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی زشت علیه مقدس‌ترین مقدسات مسلمانان دانست.

حزب‌الله در این بیانیه آورده است: فرهنگ نژادپرستی و سخنان نفرت‌انگیزی که توسط جریانات سیاسی و رسانه‌ای در غرب تغذیه شده با تحریک دولت‌های متوالی آمریکا و لابی‌های صهیونیستی از دهه‌ها پیش به تحریف تصویر اسلام پرداخته‌اند. این اقدامات به‌منظور خدمت به پروژه‌های فتنه‌انگیز، استعماری و ویرانگر است و این علت اصلی جسارت این افراطی‌ها به ارتکاب چنین اعمال زشت است.

طی روزهای گذشته در صنعاء نیز، تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت اهانت‌های مکرر به ساحت قرآن کریم برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، که در دانشگاه صنعاء برگزار شد، ضمن محکوم کردن این اهانت‌ها، بر تحرک قوی و آگاهانه خود برای مقابله با جنگ صهیونیستی تأکید کردند.

بیانیه پایانی تظاهرات به همه ملتها و نخبگان، به‌ویژه دانشگاه‌ها، توصیه کرد که خشم خود از این اهانت‌ها را اعلام کرده و ارتباط خود را با قرآن کریم تقویت کنند. همچنین، در این بیانیه آمده است که سکوت و کوتاهی در برابر این جنایات، به کرامت و دین امت اسلام خدشه وارد می‌کند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، نیز اهانت این نامزد انتخاباتی آمریکا به قرآن کریم را به شدت محکوم کرد و آن را بخشی از جنگ سازمان‌یافته علیه مقدسات اسلامی دانست. او تأکید کرد که این جنایت هولناک در راستای جنگ مستمر یهودی-صهیونیستی صورت می‌گیرد و خواستار موضع‌گیری جدی در برابر این اقدامات شد.

این وقایع نشان‌دهنده تنش‌های عمیق‌تر در جامعه آمریکا و همچنین نفرت‌پراکنی‌های بین‌المللی است که نیاز به توجه و اقدامات فوری را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

پارلمان یمن نیز با محکومیت شدید هتک حرمت قرآن توسط یک نامزد انتخابات آینده کنگره آمریکا و سکوت بین‌المللی مقابل این تحریکات گستاخانه، تاکید کرد کشورهای عربی و اسلامی باید موضع قاطع عملی مقابل این تجاوزات سیستماتیک صهیونیسم علیه مقدسات اسلامی اتخاذ کنند.



