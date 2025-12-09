به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان شیعهنشین دایکندی گفتهاند که پس از کاهش کمکهای بینالمللی در افغانستان، ۲۱ مرکز بهداشت در شهرستانهای این استان از فعالیت باز ماندهاند.
این منابع به رسانههای افغانستان اظهار کردهاند که تا پیش از کاهش کمکهای بینالمللی، حدود ۵۶ مرکز بهداشت در روستاهای استان دایکندی فعال و برای شیعیان خدمات بهداشتی عرضه میشد، اما در یک سال اخیر، ۲۱ مرکز آن تعطیل شده است.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، عدم ارائه خدمات بهداشتی، ساکنان روستایی استان دایکندی افغانستان از جمله زنان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که در برخی موارد، زنان باردار با خطر مرگ مواجه میشوند.
مسئولان اداره بهداشت استان دایکندی تعطیلی ۲۱ مرکز بهداشت در این استان را تایید کرده و برخی نیازهای بهداشتی - درمانی این استان را هم تذکر دادهاند.
جواد حکیمی، رییس اداره بهداشت استان دایکندی در دیدار با معاون وزارت بهداشت حکومت سرپرست افغانستان گفته است که علاوه بر تعطیلی این مراکز، این استان همچنان با کمبود آمبولانسهای معیاری و داروهای لازم نیز مواجه است.
گفتنی است، هفته گذشته هیاتی از جانب وزارت بهداشت حکومت سرپرست افغانستان به ریاست دکتر حسن غیاثی، معاون سیاست گذاری و توسعه آن وزارت به شهرستانهای «خدیر» و «کیتی» دایکندی سفر کرد.
در آن سفر که با هدف ارزیابی مراکز بهداشت در مناطق دور دست استان دایکندی صورت گرفته بود، مقامهای وزارت بهداشت حکومت سرپرست افغانستان به ساکنان محل تعهد دادند که با نظارت دائمی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای بهداشتی و همکار مردم، خدمات را در دورترین نقاط این استان به شکل موثر، با کیفیت و پایدار فراهم خواهند ساخت.
