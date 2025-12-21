به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که حکومت سرپرست افغانستان در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۵۵ میلیارد افغانی را صرف هزینههای نظامی کرده است.
بر اساس این گزارش، حکومت سرپرست افغانستان در این بازه زمانی حدود ۵۵.۲ میلیارد افغانی برای فعالیتهای نظامی هزینه کردهاند که معادل ۴۶ درصد از مجموع هزینههای این گروه به شمار میرود.
در گزارش کمیته نظارت آمده است که در مقابل، حدود ۶۴.۲ میلیارد افغانی برای سایر بخشها از جمله خدمات عمومی و هزینههای غیرنظامی اختصاص یافته است.
این آمار در حالی منتشر میشود که نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت بحرانی معیشت شهروندان کشور افغانستان، بهویژه در مناطق محروم و شیعهنشین، هشدار داده و بر ضرورت تمرکز منابع مالی بر خدمات عمومی و نیازهای انسانی تأکید کردهاند.
