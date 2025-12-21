به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از شهروندان مناطق شیعه‌نشین کشور افغانستان در پیامی از تشدید مشکلات زمستانی در این مناطق خبر داد و گفت سرمای شدید، نبود راه‌های قابل تردد و کمبود خدمات بهداشتی، زندگی روزمره مردم را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گفته این شهروند، دسترسی به مراکز درمانی در بسیاری از مناطق شیعه‌نشین بسیار دشوار است و شماری از مردم به اجبار برای دریافت درمان اولیه، مسیرهای طولانی را پیاده طی می‌کنند. وی تأکید کرد که بیشترین آسیب ناشی از این وضعیت متوجه زنان و کودکان است.

این شهروند با اشاره به تداوم مشکلات زیرساختی، از نهادهای مسئول خواست تا برای بهبود راه‌های ارتباطی و تقویت خدمات بهداشتی در مناطق شیعه‌نشین هزاره‌جات، اقدامات فوری و مؤثر انجام شود.

