به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی، معاون پژوهش حوزه های علمیه پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ویژگی های جشنواره علامه حلی اظهار کرد: این یک رویداد رقابتی بین طلاب حوزه های علمیه است که در سطح مدرسه علمیه، استانی و ملی برگزار می شود و طلاب از هر سطحی در آن شرکت می کنند. هدف جشنواره علامه حلی، شناسایی استعدادهای طلاب است تا از آنها حمایت شود. همچنین این جشنواره به دنبال ایجاد موج علمی در سطح حوزه های علمیه است و هر سال بر کمیت و کیفیت جشنواره، افزوده می شود.

وی ادامه داد: بخشی از فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه مربوط به نهادسازی پژوهشی است، به عنوان مثال اکنون ۲۹۰ مجله پژوهشی علمی در حوزه های علمیه و نهادهای حوزوی وجود دارد که ۱۰۰ مجله دارای رتبه برتر علمی است، کمتر از ۲۰۰ مجله تخصصی تخصصی هم در حوزه وجود دارد که این مجلات تخصصی گام به گام وارد مرحله کسب رتبه برتر علمی می شود. برخی از مجلات علمی حوزه تا چهار شماره در سال، انتشار می یابد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه افزود: حوزه ۵۰ مرکز پژوهشی خود را تائید کرده، ۲۵ مرکز حوزوی هم از وزارت علوم و نهادهای دیگر، مجوز پژوهشی گرفته است. چهار هزار نفر از سرآمدان حوزوی هم در ۲۶ انجمن علمی در حوزه حضور دارند. ۵۰۰ کتابخانه در حوزه های علمیه وجود دارد که ۱۱۰ کتابخانه جزو کتابخانه های تراز می باشد. کتابخانه آیت الله بروجردی و کتابخانه آیت الله حائری یدزی با تنوع خدمات و گستره کتاب ها در شاخه ها و رشته های مختلف از بزرگترین کتابخانه ها در کشور هستند.

عباسی با اشاره به تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: برای تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در حوزه گام برداشتیم و اقدام به تربیت اساتید توانمند در تدریس پژوهش و تدریس پژوهش محور دروس و اولویت بندی مسائل پژوهشی در حوزه های علمیه کردیم. در ۱۵ عرصه ملی، اولویت های پژوهش را مشخص نمودیم و اکنون استان به استان در حال شناسایی مسائل اولویت دار استان ها برای پرداختن به این مسائل توسط حوزویان پژوهشگر هستیم.

