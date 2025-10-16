به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله مروی، صبح امروز در دومین روز از برگزاری سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه های علمیه استان ها و مناطق ویژه که در سالن امین مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حال برگزاری است، با بیان این‌که پیشرفت های علمی و زیربنایی در هر جامعه‌ای، مدیون پژوهش است، اظهار داشت: امروزه زیربنای اصلی تولید علم که شاخص عمده ای در پیشرفت جوامع به شمار می رود، پژوهش است.

وی افزود: به لطف الهی حوزه های علمیه ظرفیت بسیار بزرگی در عرصه تحقیق و پژوهش در زمینه علوم مختلف مرتبط با حوزه ها داشته و دارد و سابقه علمی حوزویان نیز مؤید این حقیقت است.

وی همچنین با بیان این که حوزه های علمیه شیعه در تاریخ خود در زمینه پژوهش، بسیار تحول آفرین و پیشرو بوده اند، گفت: به عنوان مثال تلاش علمی و پژوهشی علامه طباطبایی(ره) در نگارش تفسیر المیزان آن چنان در جهان شیعه و اسلام، درخشان بوده است که خود این مساله یکی از ثمرات و برکات فعالیت های پژوهشی حوزه علمیه شیعه به شمار می رود.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: حقیقتاً هر چه انسان اوراق دفتر تاریخ حوزه های علمیه را می گشاید، مشاهده می کند که این دفتر عظیم، مشحون از درخشش های بزرگ و برجسته است، ضمن آن که امروزه نیز ظرفیت های پژوهشی حوزه های علمیه بسیار خیره کننده استو

وی تأکید کرد: بر اساس گزارش ها، به جز اساتید آموزشی حوزه، حدود 6 هزار محقق و پژوهشگر در حوزه علمیه داریم و همچنین حدود یک صد نشریه علمی و پژوهشی منتشر می شود که این ها نشان دهنده سرآمد بودن حوزه در عرصه پژوهش است.

آیت الله مروی در ادامه بیان داشت: آغاز پژوهش از مدارس علمیه است و لذا باید راهکارها و تدابیری اندیشیده شود که از همان ابتدا، پژوهش در بین طلاب ما نهادینه شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ضمن توجه به بحث الزامات و بایسته های پژوهش در حوزه های علمیه، ما باید زمینه رفع موانع کارهای پژوهشی را در سطح مدارس علمیه فراهم کنیم.

وی گفت: همچنین در سطح مدارس علمیه باید به سمت کشف استعدادهای پژوهشی طلاب حرکت کرده و شرایط را برای بالنده کردن این استعدادها را فراهم کنیم چرا که اگر ما به سمت کشف و شناسایی استعدادهای پژوهشی در بین طلاب رفتیم، شاهد برکات بسیاری در همین باره خواهیم بود.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین ابراز داشت: بنده معتقدم که با وجود همه گرفتارهای معیشتی که طلاب در شرایط کنونی با آن مواجه هستند، وقتی وضعیت به درستی برای آن ها ترسیم شده و پیگیر احوال آن ها باشیم، شاهد انگیزه های بسیار خوبی در زمینه تولید علم و کارهای پژوهشی در بین طلاب جوان خواهیم بود.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر بین آموزش و پژوهش در حوزه های علمیه تأکید کرد و گفت: اگر این هماهنگی و همکاری و تعامل وجود نداشته باشد، طبعاً به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی کنیم و لذا هماهنگی بین معاونت های آموزشی و پژوهشی مساله بسیار مهم است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه همچنین افزود: نکته مهم دیگر این که همه متون آموزشی حوزه باید واجد پیوست پژوهشی باشد، به عنوان مثال اگر طلبه، صرف ساده هم می خواند باید این مساله دارای پیوست پژوهشی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت پژوهش های جمعی در حوزه رفته و برای تحقق این مهم از مدارس علمیه شروع کنیم. به نظر می رسد که متأسفانه ما نتوانسته ایم آن طور که باید و شاید، پژوهش های جمعی را در حوزه نهادینه کنیم.

آیت الله مروی همچنین گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این که از سطح مدارس علمیه به تدریج باید پژوهش های حوزوی را به سمت و سوی نیازهای کشور و نظام سوق دهیم. وقتی اصول پژوهش در نفوس طلاب تعمیق پیدا کرد باید به دنبال پاسخگویی به نیازهای کشور و نظام در زمینه فعالیت های پژوهشی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی ابراز داشت: البته استفاده از این فناوری های ممکن است با آسیب هایی همراه باشد که با تدوین و اجرای دستورالعمل‌های درست می توان جلوی آفات و آسیب ها را در این زمینه گرفت.

وی افزود: البته شورای عالی حوزه در سند چشم انداز حوزه بر لزوم بهره مندی از فناوری های نوین تأکید کرده منتهای مراتب باید بدانیم چگونه از این فناوری ها و از جمله هوش مصنوعی استفاده شایسته کنیم تا به اهداف مورد نظر به حول و قوه الهی دست یابیم.

