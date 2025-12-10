۴۹ اثر برگزیده در جشنواره علامه حلی/ قم پیشتاز آثار منتخب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصالح مازنی دبیر جشنواره علامه حلی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی اظهار کرد: مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره این جشنواره و نیز اختتامیه سومین دوره جشنواره اساتید در روز شنبه ۲۲ آذر ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه در شهر قم با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه، برگزار می شود. جشنواره علامه حلی از سطح مدارس علمیه آغاز شد و طلاب مدارس علمیه از استان های مختلف در آن شرکت کردند، ارزیابی آثار در سطح استانی صورت گرفت و سپس از ارزیابی آثار برگزیده استانی هم در سطح ملی انجام شد.

وی ادامه داد: در طول شانزده دوره برگزاری جشنواره علامه حلی، حدود ۲۰۰ هزار اثر به این جشنواره رسید و طلاب از سطوح مختلف در جشنواره شرکت کردند. طلاب در جشنواره علامه حلی در قالب مقاله، کتاب، تحقیق پایانی و پایان نامه شرکت کردند، اما شرکت اساتید در جشنواره اساتید تنها در قالب های مقاله و کتاب بود. امسال هزار و پانصدمین سالگرد میلاد رسول اکرم(ص) است و به همین دلیل آثار با محوریت پیامبر اعظم(ص) در جشنواره علامه حلی مورد توجه بود.

دبیر جشنواره علامه حلی افزود: در شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی ۷۳۷۷ طلبه برادر و ۲۶۰ طلبه خواهر شرکت کردند و اثار طلاب برادر در این دوره، ۹۳۸۲ و آثار طلاب خواهر هم ۳۸۹ اثر است و در مجموع ۹۷۶۱ اثر به شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی رسید که ۹۴۵۰ اثر در بخش عمومی و ۳۱۱ اثر در بخش ویژه با موضوع نقش حوزه های علمیه در راهبردهای فرهنگی عمومی و دینداری جامعه بود. از آثار رسیده به جشنواره علامه حلی، ۴۲۷ اثر به مرحله کشوری رسید.

مازنی با اشاره به آثار جشنواره علامه حلی به تفکیک قالب اثر اظهار کرد: در شانزدهمین دوره این جشنواره، ۷۶۳۲ مقاله، ۱۲۰۰ کتاب، ۷۹۲ تحقیق پایانی و ۱۳۷ پایان نامه به دبیرخانه جشنواره رسید. طلاب استان قم با ۱۸۲۸ اثر، طلاب استان اصفهان با ۸۴۵ اثر، طلاب استان خوزستان با ۸۳۱ اثر و طلاب استان تهران با ۶۵۷ اثر در این جشنواره، شرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد آثار برگزیده نهایی شانزدهمین جشنواره علامه حلی، ۴۹ اثر است که ۴۷ اثر مربوط به برادران طلبه و دو اثر هم مربوط به خواهران طلبه است. یک اثر برگزیده جشنواره رتبه یک، ۱۳ اثر برگزیده رتبه دو و ۳۵ اثر برگزیده رتبه سه است. ۴۸ اثر برگزیده جشنواره مربوط به بخش عمومی و یک اثر برگزیده مربوط به بخش ویژه است. از آثار برگزیده جشنواره، ۳۶ اثر مقاله، ۳ اثر کتاب، ۳ اثر تحقیق پایانی و ۷ اثر پایان نامه است. ۳۱ اثر برگزیده از قم، ۹ اثر برگزیده از تهران و ۹ اثر برگزیده از ۹ استان دیگر است.

مدیر ترویج پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: در سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه، ۶۰۱ استاد برادر و ۷۹ استاد خواهر شرکت کردند و ۱۰۸۹ اثر از اساتید برادر و ۱۵۱ اثر از اساتید خواهر به این جشنواره رسید. آثار جشنواره به تفکیک ۱۱۲۹ اثر در بخش عمومی و ۱۱۱ اثر در بخش ویژه بود و مجموع آثار شرکت کننده در سومین دوره جشنواره اساتید ۱۲۴۰ اثر می باشد که ۲۸۸ اثر به مرحله کشوری رسید. آثار جشنواره به تفکیک قالب اثر، ۸۷۳ مقاله و ۳۶۳ کتاب بوده است. استان های دارای بیشترین اثر به ترتیب قم با ۳۵۶ اثر، خوزستان با ۷۵ اثر، اصفهان با ۶۱ اثر و تهران با ۵۸ اثر می باشد.

مازنی با اشاره به آثار برگزیده سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: تعداد آثار برگزیده این دوره از جشنواره، ۴۴ اثر است که ۳۵ اثر مربوط به برادران و ۹ اثر مربوط به خواهران می باشد. آثار برگزیده جشنواره به تفکیک، چهار اثر رتبه یک، ۱۳ اثر رتبه دو و ۲۷ اثر رتبه سه است. تمام آثار برگزیده در بخش عمومی است و بخش ویژه جشنواره هیچ برگزیده ای نداشت. آثار برگزیده سومین دوره جشنواره پژوهشی اساتید شامل ۲۸ مقاله و ۱۶ کتاب است. استان های دارای بیشترین برگزیده به ترتیب قم با ۱۳ اثر، اصفهان با ۷ اثر، تهران با چهار اثر و لرستان و زنجان هر کدام با سه اثر می باشد.

