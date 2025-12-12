به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع دینی عالی عراق، امروز جمعه پس از بهبودی از بیماری آنفلوانزا، بار دیگر پذیرش زائران و دیدارهای مردمی را از سر گرفت. این دیدار در شهر مقدس نجف اشرف و همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) برگزار شد.

در این دیدار، مرجع عالی عراق ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به مؤمنان، از خداوند متعال برای آنان دوام نعمت سلامت و امنیت را مسئلت کرد. وی همچنین بر ضرورت پایبندی به ولای اهل‌بیت(ع) و حرکت در مسیر ایشان تأکید نمود و این امر را ضامن سعادت و استواری جامعه اسلامی دانست.

آیت‌الله سیستانی در سخنان خود، مؤمنان را به ثبات بر ولای اهل‌بیت(ع) و استمرار در راه ایشان دعوت کرد و از خداوند خواست تا همگان را مشمول رحمت و عنایت خویش قرار دهد.

آغاز دوبار برنامه دیدارهای عمومی

این دیدار نشان‌دهنده بازگشت مرجع عالی عراق به برنامه‌های عمومی پس از دوره‌ای کوتاه از بیماری بود که موجب نگرانی گسترده در میان پیروان و علاقه‌مندان شده بود. اکنون با بهبودی ایشان، بار دیگر ارتباط مستقیم با مؤمنان برقرار شده است.

