به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، ضمن ابراز نهایت اندوه و تأسف خویش، مصیبت درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر دینی را به ملت عراق و جهان اسلام تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عبداللطیف جمال رشید در پیام تسلیت خود آورده است: با نهایت اندوه و تأسف، درگذشت بانوی همسر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی سید علی الحسینی سیستانی (دام ظله الشریف) را به ملت عراق و امت اسلامی تسلیت می‌گوییم.

وی در پیام خود تصریح کرده است، به مناسبت این مصیبت دردناک، خالصانه ترین تسلیت‌ها و همدردی‌های عمیق خود را به ساحت مرجع عالیقدر و دو فرزند بزرگوار ایشان، حضرات آیت الله سید محمد رضا سیستانی و آیت الله سید محمد باقر سیستانی و خاندان محترم بیت ایشان ابراز می‌داریم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و سکنی گزیدن در بهشت برین را مسئلت داریم و برای مرجع عالیقدر و خاندان محترم بیت ایشان صبر و شکیبایی خواهانیم.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر دینی را به مردم عراق و فرزندان جهان اسلام تسلیت گفت.

در بخشی از پیام السودانی آمده است، با نهایت اندوه، تأسف و ایمان به قضای پروردگار سبحان، درگذشت بانوی علویه، همسر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی سید علی الحسینی سیستانی (دام ظله) را به فرزندان ملتمان و جهان اسلام تسلیت می‌گوییم.

وی در این پیام آورده است، به مناسبت این مصیبت دردناک، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌های خود را به ساحت مرجع عالیقدر و دو فرزند بزرگوار ایشان، سید محمد رضا و سید محمد باقر و خانواده‌های محترمشان و همچنین خانواده آیت العظمی شیرازی (قدس سره) تقدیم می‌کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم در ازای پاداش اعمال صالحش، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و خانواده‌اش صبر و بردباری مسئلت داریم.

محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز به مناسبت ضایعه درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر دینی، با صدور بیانیه ای جداگانه این مصیبت را به ایشان و بیت او تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است، با قلوبی مؤمن به قضا و قدر الهی، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌های خود را به مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی الحسینی سیستانی (دام ظله) به مناسبت درگذشت همسر مغفوره ایشان تقدیم می‌داریم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید رحمت و رضوان گسترده الهی را مسئلت داریم و از خداوند متعال می خواهیم او را در بهشت برین جای دهد و منزلگاه ابدی او را با صدیقان، شهدا و صالحین قرار دهد.

محسن المندلاوی، نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با قلوبی مؤمن به قضا و قدر الهی، صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و صادقانه‌ترین همدردی‌ها را به ساحت مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی سید علی الحسینی سیستانی، فرزندان گرامی ایشان، خانواده اصیل آل سیستانی، عموم ملت شریف عراق و تمامی امت اسلامی، ابراز می داریم.

المندلاوی در پیام خود آورده است، این مصیبت بزرگ، تنها متعلق به بیت مرجعیت نیست، بلکه با وجدان تمام عراقی‌ها و عموم شیعیان جهان مرتبط است، چرا که بهره مندی مرجعیت رشید از ارزش های معنوی و ملی به عنوان رکن وجدان برای امت به شمار می‌رود.

به گزارش الفرات نیوز، سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در پیام جداگانه ای درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر دینی را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت سید عمار الحکیم آمده است، به مناسبت درگذشت همسر علویه و جلیل القدر مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی ( سایه اش مستدام باد) دختر آیت‌الله سید میرزا حسن، نوه سید مجدد شیرازی (قدّس سرّهما) با قلوبی مؤمن به قضا و قدر الهی، گرم‌ترین تسلیت‌ها و صادقانه‌ترین همدردی‌ها را به محضر ایشان تقدیم می‌داریم و از درگاه خداوند متعال مسألت داریم که آن فقید را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و به مرجع عالیقدر، سادات بزرگوار از فرزندان و نوادگان ایشان و بستگانشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز با صدور بیانیه ای درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر دینی را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و ابراز همدردی ها به محضرآیت الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی، آمده است، در این مصیبت بزرگ، نهایت حزن و اندوه خود را به ایشان اعلام می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که به ایشان و خانواده محترمشان صبر و شکیبایی عطا فرماید و همسر مرحوم را غریق رحمت واسعه خود گرداند و همنشینی با نیکان و صالحان در بهشت را نصیب او کند.

پایان پیام/ ۲۱۸

