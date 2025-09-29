به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، از علمای برجسته عراق و امام جمعه بغداد، با صدور پیامی درگذشت همسر مکرمه حضرت آیتالله العظمی سید علی سیستانی «دامظله الوارف» را ضایعهای دردناک برای حوزههای علمیه و خاندانهای ریشهدار علمی و دینی دانست و این مصیبت را به مرجع عالیقدر و بیت شریف ایشان تسلیت گفت.
متن کامل پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
با قلبی آکنده از اندوه و تأسف، خبر فقدان نوهی آن مجدّد عظیم، سید الطائفة در عصر خویش، حضرت آیتالله العظمی سید محمدحسن شیرازی (قدس سره) و همسر گرامی مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دام ظله الوارف) را دریافت کردیم.
آن بانوی صبور پس از عمری سرشار از استقامت و پایداری در مسیر نیاکان والاقدر، به جوار رحمت الهی شتافت و در سرای ابرار به ثواب صابران و پاداش نیکوکاران نائل آمد.
اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرتعالی و خاندان مکرم تسلیت عرض میکنم و از خدای سبحان مسئلت دارم که روح آن بانوی مؤمنه را در اعلی علیین جای دهد و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. همچنین از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و طول بقای وجود مبارک شما را در سایه هدایتهای مولایمان صاحب العصر و الزمان (أرواحنا فداه) مسألت دارم.»
این پیام در «نجف اشرف ـ ربیعالثانی ۱۴۴۷ هجری قمری» با امضای «یاسین الموسوی» صادر شده است.
