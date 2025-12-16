معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: حرکت به سوی مرجعیت علمی در حکمرانی اسلامی تقویت شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین الهی‌نژاد، معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در سالن همایش‌های امام حسین(ع) پژوهشگاه برگزار شد، با تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره(س) و هفته پژوهش، به تشریح جهت‌گیری‌های کلان این نهاد علمی پرداخت و از «تحول ساختاری در مسیر پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور» به‌عنوان گام راهبردی جدید یاد کرد.

تحول ساختاری در مسیر پژوهش‌های کاربردی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به رسالت دفتر تبلیغات اسلامی در تولید علم و نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی افزود: نهاد مقدس دفتر تبلیغات اسلامی، به‌ویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را با الهام از راهبرد «مسئله‌محوری در چرخه حکمرانی اسلامی» آغاز کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: برای تحقق این مسیر، مجموعه‌ای از راهبردهای کلان و الزامات اجرایی طراحی شده که هدف همه آن‌ها ارتقای جایگاه علمی دفتر، دستیابی به مرجعیت علمی در علوم انسانی اسلامی و گسترش پژوهش‌های کارآمد اجتماعی است.

راهبردهای کلان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه سخنان خود به هفت راهبرد اصلی پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دستیابی به مرجعیت علمی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی، ارتقای تحقیقات و پژوهش‌های مسئله‌محور با کاربست اجتماعی، تولید و توسعه علم با رویکرد انضمامی و کاربردی، تبدیل خروجی‌های علمی به بسته‌های سیاستی در حل مسائل جامعه و نظام اسلامی، توسعه پژوهش تمدن‌ساز در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تبلیغ هدفمند دین به منظور تحقق اقامه دین در جامعه، از جمله این راهبردها به شمار می‌رود.

پژوهش‌های مسئله‌محور و خروجی‌های متنوع

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: پژوهش‌های انجام‌شده نباید تنها در حد مقاله و کتاب باقی بماند، بلکه باید به رفع مشکلات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی جامعه بینجامد.

حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌نژاد یکی از مهم‌ترین الزامات این سیاست را حرکت از پژوهش‌های نظری به پژوهش‌های انضمامی و مسئله‌محور دانست و افزود: فعالیت‌های پژوهشگاه از قالب پروژه‌های پراکنده به چارچوبی منسجم و هدفمند انتقال یافته که بر تولید مجموعه‌ای از «خروجی‌های ۱۵گانه» استوار است. کتاب، مقاله، نشست، کرسی علمی، بسته‌های فرهنگی و تبلیغی، درس‌نامه، گزارش‌های راهبردی و بسته‌های سیاستی از جمله این خروجی‌ها هستند.

سیاست‌گذاری ساختاری و تغییر رویکرد پژوهشی

وی در تشریح سیاست‌های جدید پژوهشگاه بیان کرد: بر اساس سیاست‌گذاری ساختاری جدید، پژوهشگران از ابتدای طرح، خروجی‌های علمی متنوع را پیش‌بینی می‌کنند تا ضمن افزایش بهره‌وری پژوهش، بازده سریع‌تر و کاربردی‌تری حاصل شود. این ساختار جدید موجب ارتقای رتبه پژوهشگاه در نظام‌های ارزیابی، تسهیل مسیر ترفیع هیئت علمی و گذار از مدل تک‌محصولی به چندمحصولی علمی شده است.

استاد حوزه و دانشگاه از گسترش مجلات تخصصی پژوهشگاه خبر داد و افزود: در کل دفتر تبلیغات اسلامی ۵۴ مجله فعال وجود دارد که ۲۵ نشریه از آن متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و این ظرفیت، فرصت مناسبی برای انتشار مقالات علمی پژوهشگران فراهم کرده است.

حضور فعال در چرخه حکمرانی علمی کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌نژاد با تأکید بر نقش محوری پژوهشگاه در نظام تصمیم‌سازی کشور گفت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بزرگ‌ترین پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی کشور است و با بهره‌مندی از متخصصان و پژوهشگران برجسته، به حلقه ارتباطی میان معارف اسلامی و نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در حوزه نظریه‌پردازی علمی، پژوهشگاه با برگزاری ۱۷ کرسی تخصصی و علمی، رتبه اول کشور را داراست و در برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های ترویجی نیز در جایگاه نخست قرار دارد.

حرکت به‌سوی نوآوری فناورانه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نو، به‌ویژه هوش مصنوعی، در پژوهش اظهار کرد: تحولات شگرف فناوری فرصت تازه‌ای برای ارتقای دقت، سرعت و کارآمدی پژوهش‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: برای بهره‌برداری از ظرفیت هوش مصنوعی باید آموزش پژوهشگران در استفاده از فناوری‌های نو، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزارهای پژوهشی در دفتر و پژوهشگاه و برگزاری کارگاه‌های علمی برای افزایش انگیزه و آشنایی پژوهشگران با ابزارهای هوش مصنوعی به‌صورت جدی دنبال شود.

آمار عملکرد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به آمار عملکرد پژوهشگاه در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۶۵ طرح پژوهشی در دست اجرا بوده، ۳۸ طرح به اتمام رسیده و ۸۱۸ مقاله علمی توسط محققان پژوهشگاه منتشر شده است. همچنین ۱۰۰ کتاب چاپ اول و ۲۶ اثر بازچاپ در نشر پژوهش به ثبت رسیده و ۲۵ نشریه فعال در مجموعه پژوهشگاه مشغول فعالیت بوده‌اند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۸۴ نشست علمی ملی و بین‌المللی، ۲ همایش بزرگ علمی و ۵۷ کرسی تخصصی و ترویجی برگزار شده است. افزون بر این، بیش از ۱۰۰ اثر رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی تولید شده و ۳۸ درصد رشد در سامانه‌های فنی و اطلاعاتی به ثبت رسیده است.

تقدیر از پژوهشگران برتر

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق راهبردها و ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هر سال جشنواره هفته پژوهش را برگزار می‌کند و در این آیین، برترین‌های پژوهشی در پنج بخش اعضای هیئت علمی، گروه‌ها، پژوهشکده‌ها، مجلات و محققان رسمی معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی در پایان بر استمرار مسیر پژوهش مسئله‌محور، کاربردی و تمدن‌ساز تأکید کرد و این رویکرد را ضامن تحقق اهداف فرهنگی، علمی و اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی دانست.

