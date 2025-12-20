تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

کد مطلب: 1763005

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در سفر به ایران، بر سر مزار شهدا از جمله سردار شهید باقری حضور یافت.