  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
کد مطلب: 1763005
تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در سفر به ایران، بر سر مزار شهدا از جمله سردار شهید باقری حضور یافت.

تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س)

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha