https://fa.abna24.com/xjZhJ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸ کد مطلب 1763005 اخبار ایران صفحه اصلی اخبار ایران تصاویر | حضور شیخ زکزاکی بر سر مزار شهید باقری و دیگر شهدا در بهشت زهرا(س) ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸ کد مطلب: 1763005 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در سفر به ایران، بر سر مزار شهدا از جمله سردار شهید باقری حضور یافت. .......................... پایان پیام برچسبها شیخ زکزاکی بهشت زهرا شهید باقری اخبار مرتبط از »قیروان« تا انقلاب ۲۰۱۱؛ روایت تطور تشیع در تونس/ شیعیان تونس میان بقا و کنشگری عکسهای «منتخب هفته» معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: حرکت به سوی مرجعیت علمی در حکمرانی اسلامی تقویت شده است تشرف شیخ زکزاکی به زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) کتابی جهانی برای معرفی عقاید اسلام، بهویژه مکتب اهلبیت(ع) تهیه شود/ تبدیل هوش مصنوعی به ابزاری در دست افراد غیرمتخصص ویدیو | حضور شیخ ابراهیم زکزاکی در حرم حضرت معصومه(س) سبک زندگی فاطمی، «الجار ثم الدار»؛ الگویی توحیدمحور برای مقابله با فردگرایی مدرن برگزیدگان نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی(ره) معرفی شدند حجتالاسلام شهریاری: ایجاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گامی مهم در توسعه این حوزه است سفر ابراهیم شیخ زکزاکی به ایران؛ حضور در حرم امام خمینی(ره) و دیدار با معاون ارتباطات بینالملل دفتر رهبر انقلاب + عکس حضور ۴۰ اندیشمند از ۱۷ کشور در اجلاس آموزشی و پژوهشی مطالعات اسلامی/ مطالعات اسلامی در ایران در طول تاریخ بیسابقه است تصاویر | راهپیمایی حامیان شیخ زکزاکی در شهر هادیجیا برای گرامیداشت شهدای زاریا در شهر زاریا، کشتار سال ۲۰۱۵ بوکوحرام محکوم شد + عکس تصاویر | خادمی دوستداران شیخ زکزاکی در چایخانه حرم امام رضا(ع) به یاد شهدای زاریا
نظر شما