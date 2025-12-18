برگزیدگان نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی(ره) معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی از ایران در بخش شخصیت سرآمد در حوزه نظری و عبدالملک حوثی از یمن در بخش شخصیت سرآمد در حوزه عملی، در آیین پایانی نخسین دوره جایزه جهانی امام خمینی(ره) به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

در این آیین، که با حضور رییس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد، اندیشمندان و صاحبنظران در حوزه مطالعات اندیشه های امام خمینی(ره) نیز تقدیر شدند.

آیت الله شیخ عیسی قاسم از بحرین در حوزه عدالت طلبی، آزادیخواهی و دفاع از کرامت انسان شایسته تقدیر شناخته شد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم زکزاکی از نیجریه نیز در حوزه موضوعی مردم گرایی و خدمت به محرومیان و مستضعفان مورد تقدیر قرار گرفت.

شیخ غازی حنینه از لبنان نیز در بخش تقریب مذاهب اسلامی ، ترویج روحیه اخوت و تعامل با ادیان از سوی داوران جایزه جهانی امام خمینی(ره) شایسته تقدیر شد.

رشید بن عیسی از الجزایر هم به سبب ترویج گفتمان امام (ره) مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش ترویج اخلاق ، عرقان و معنویت گرایی توحیدی هم، از خانم مبینا موکر از بوسنی و هرزگوین تقدیر به عمل آمد.

خانم سیده فاطمه طباطبایی از ایران نیز برای فعالیت در حوزه ترویج اخلاق ، عرقان و معنویت گرایی توحیدی مورد تقدیر قرار گرفت.

در این آیین، همچنین محمد عزمی عبدالحمید از مالزی، در بخش استکبارستیزی، مقاومت و مبارزه با صهیونیزم و نژاد پرستی از سوی هیئت داوران جایزه جهانی امام خمینی(ره) شایسته تقدیر اعلام شد.

از عبدالله ماناجیت از تایلند، در بخش تبین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه آیین پایانی نخستین جایزه جهانی امام خمینی(ره)، سرگنی بابورین از روسیه برای ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی شایسته تقدیر شناخته شد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی از ایران، شخصیت دیگری بود که در این آیین و در بخش ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور مورد تقدیر قرار گرفت.

سید محمد صادق الهاشمی از عراق هم، برای ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی تقدیر شد.

یحیی فوزی از ایران، از تقدیرشدگان در این آیین بود که بابت تبین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی تقدیرنامه خود را از رییس جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مولانا کلب جواد نقوی از هندوستان، شخصیت دیگری بود که بابت ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی شایسته تقدیر قرار گرفت.

همچنین، ابراهیم فرحات نماینده شبکه المنار لبنان، تقدیرنامه برگزیده جایزه جهانی امام خمینی(ره) در بخش رسانه را دریافت کرد.

مفتاح فوزی رحمت نماینده بنیاد شهید مطهری در اندونزی، در بخش تقدیر از بنیادها و موسسات، معرفی شد

علی اصغر کربلایی نماینده موسسه امام خمینی(ره) کارگیل در هند نیز در بخش بنیادها و موسسات مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین، حجت الاسلام و المسلمین عباس کاظمی از ترکیه و نماینده مؤسسه انتشاراتی کوثر تقدیرنامه خود را از رییس جمهوری برای بخش تقدیر از ینیادها و موسسات دریافت کرد.

جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۶ آذرماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

