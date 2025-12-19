خودکُشی ۶۱ نظامی صهیونیست از آغاز جنگ غزه تاکنون

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت که از آغاز جنگ علیه غزه، ۶۱ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی خودکشی کردهاند.
در ماههای اخیر، رسانههای صهیونیستی از تشدید بحرانهای شدید روانی در میان نظامیان ارتش اسرائیل خبر دادهاند؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، ناشی از طولانی شدن جنگ غزه، مشاهده صحنههای خشن میدانی، مشارکت مستقیم در کشتار غیرنظامیان و ناتوانی در تحقق اهداف اعلامی تلآویو است.
گزارشها حاکی است بسیاری از نظامیان با اختلالات پس از سانحه، فروپاشی روحی، احساس گناه، فشارهای شدید فرماندهی و بیاعتمادی به روایتهای رسمی ارتش مواجه شدهاند؛ مسائلی که در کنار سانسور خبری و نبود حمایت روانی مؤثر، به افزایش موارد خودکشی در صفوف ارتش رژیم صهیونیستی منجر شده است.
..............................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما