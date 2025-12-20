به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه با گلوله‌باران یک مرکز اسکان در شرق شهر غزه که میزبان مراسم عروسی بود، ۶ فلسطینی را به شهادت رساند و ۵ نفر دیگر را زخمی کرد که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

منابع پزشکی اعلام کردند پیکرهای ۶ شهید ـ از جمله یک زن ـ و ۵ مجروح (۳ نفر در وضعیت وخیم و ۲ نفر با جراحات متوسط) به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه منتقل شدند. این حمله توپخانه‌ای، مدرسه‌ای در محله التفاح شرق غزه را هدف قرار داد که به‌عنوان مرکز اسکان آوارگان مورد استفاده قرار می‌گرفت.

شاهدان عینی گفتند یک تانک اسرائیلی وارد محله شده و پس از نزدیک شدن به مدرسه، چندین گلوله به سمت مرکز اسکان شلیک کرد که منجر به شهادت و جراحت شماری از فلسطینیان شد. آنان افزودند نیروهای اسرائیلی بیش از دو ساعت مانع رسیدن تیم‌های امداد و آمبولانس به محل شدند و همین امر روند انتقال قربانیان را به تأخیر انداخت.

به گفته شاهدان، این حمله همزمان با برگزاری مراسم عروسی در مرکز اسکان رخ داد و همین موضوع بر تعداد قربانیان افزود و منطقه هدف قرار گرفته از جمله مناطقی است که ارتش اسرائیل پیش‌تر طبق توافق آتش‌بس از آن عقب‌نشینی کرده بود.

گفتنی است جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲3 (۱۶ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد و با حمایت واشنگتن دو سال ادامه یافت، بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۱ هزار مجروح برجای گذاشت که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. این جنگ همچنین خرابی‌های گسترده‌ای به بار آورد و سازمان ملل هزینه بازسازی را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

