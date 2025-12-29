به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل اشتراک روزنامه هاآرتص را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیمی است که دولت سال گذشته به عنوان مجازاتی برای پوشش خبری تجاوز تلآویو علیه فلسطینیان اتخاذ کرده بود.
ایستگاه رادیویی ارتش امروز دوشنبه اعلام کرد: «واحد سخنگوی ارتش اسرائیل اخیراً تمام حسابهای اشتراک روزنامه هاآرتص را به حالت تعلیق درآورده است» و این تصمیم را بخشی از «جنگ علیه آزادی رسانهها» میداند.
او افزود: «به گفته منابعی در واحد سخنگوی ارتش، این تصمیم در نتیجه تصمیم دولت در نوامبر ۲۰۲۴ گرفته شده است.»
در تصمیم دولت آمده است: «دولت قصد خود را برای قطع کلیه روابط تبلیغاتی با هاآرتص اعلام میکند و از همه شعب، وزارتخانهها، آژانسها و هر نهاد یا سازمان دولتی که توسط آن تأمین مالی میشود، میخواهد از هرگونه ارتباط با این روزنامه به هر شکلی خودداری کنند.»
این ایستگاه رادیویی ادامه داد: «بیش از یک سال پس از تصمیم دولت، دسترسی واحد سخنگوی ارتش به تمام حسابهای اشتراک روزنامه هاآرتص قطع شده است.»
این ایستگاه رادیویی این تصمیم را به این معنی دانست که «واحد سخنگوی ارتش، که مسئول نظارت، ارتباط با و پیگیری رسانههای اسرائیلی است، از دسترسی به این روزنامه محروم شده است.»
او افزود: «به گفته منابعی در نهاد دفاعی، دسترسی به حسابهای کاربری روزنامه هاآرتص اخیراً قطع شده است، نه تنها برای سخنگوی ارتش، بلکه برای حسابهای کاربری دیگر مقامات ارشد ارتش نیز.»
این رادیو از دفتر سخنگوی ارتش درخواست توضیح کرد که در این باره گفته شد: «شما میتوانید در این مورد با وزیر دفاع تماس بگیرید.» با این حال، دفتر وزیر دفاع به استعلام این رادیو پاسخی نداد.
دورون کادوش، خبرنگار رادیو، از طریق پلتفرم شرکت آمریکایی «ایکس» گفت: «جهت اطلاع شما، من برای رادیو ارتش کار میکنم، که یکی دیگر از رسانههای مهم است که دولت نیز سعی در مبارزه با آن و تعطیلی آن دارد.»
دولت تصمیم گرفت آن را به این دلیل که «این ایستگاه رادیویی به پخش محتوای سیاسی که به ارتش، سربازان و وحدت آن آسیب میرساند، مشغول بود» تعطیل کند، اما دیوان عالی کشور تصمیم گرفت تا زمان صدور حکم در مورد دادخواستهای علیه آن، این تصمیم را متوقف کند.
رادیو ارتش یکی از برجستهترین رسانههای اسرائیل است، اما سخنگوی رسمی ارتش محسوب نمیشود و گاهی اوقات انتقاداتی از دولت و نهادهای نظامی پخش میکند.
دولت بنیامین نتانیاهو پس از اظهارات ناشر روزنامه هاآرتص، آموس شوکن، که در آن از مبارزان فلسطینی به عنوان «مبارزان آزادی» یاد کرده بود، تصمیم گرفت اشتراک روزنامه هاآرتص را لغو کند.
در آن زمان، شوکین گفت: «دولت باید بهای دفاع از شهرکها (در کرانه باختری اشغالی) و مبارزه با مبارزان آزادیخواه فلسطینی که در اسرائیل تروریست نامیده میشوند را بپردازد.»
دفتر شلومو کارای، وزیر ارتباطات، در آن زمان اعلام کرد که تصمیم به تحریم این روزنامه در پی « مقالات متعددی که به مشروعیت اسرائیل در جهان و حق دفاع از خود آسیب میرساند» گرفته شده است.
دولت اسرائیل مدتهاست که از این روزنامه به دلیل پوشش خبری جنگ نسلکشی که تلآویو با حمایت آمریکا در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه آغاز کرد، انتقاد میکند.
.......................
پایان پیام
نظر شما