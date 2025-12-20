به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ میلیون ها نفر از یمنی‌ها امروز در واکنش به اهانت چند فعال ضد اسلام آمریکایی به قرآن کریم و همچنین ادامه درد و رنج‌های مردم غزه تظاهرات بر پا کردند.

شبکه تلویزیونی المسیره در خبر فوری گزارش داد در بیانیه پایان راهپیمایی میلیونی حمایت از فلسطین در یمن تاکید شد آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی مسئول توهین های مستمری هستند که کینه توزی و خصومت آنان نسبت به اسلام و مسلمانان را منعکس می کند.

در این بیانیه که با شعار " فراخوان و بسیج عمومی... در حمایت از قرآن و فلسطین" برگزار شد آمده است: ما بر پایبندی مان به قران کریم تاکید و هرگونه توهین یا تعرض به آن را محکوم می کنیم.حملات موهن مستمر و هدفمند به قرآن کریم ، بخشی از جنگ فراگیر رژیم صهیونیستی است. ما آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی را مسئول اهانت های پیاپی ( به قرآن کریم ) می دانیم و این رفتارهای موهن منعکس کننده کینه توزی و خصومت آنان با اسلام و مسلمانان است. ما خواستار تحرک ، بسیج و آماده باش امت اسلامی هستیم تا خشم شدید خود و مخالفت قاطع با این جنایت زشت و ناپسند را ابراز دارد. ما بر موضع ثابت و تغییر ناپذیرمان در حمایت از ملت فلسطین و بر اوج آمادگی مان برای دوره بعدی از تنش با دشمنانمان را اعلام می کنیم. ما قاطعانه بزرگ ترین قرارداد گازی شرم آور در تاریخ رژیم صهیونیستی را که با مصر منعقد کرد محکوم می کنیم و این قرارداد را به مثابه پاداشی برای جنایات این رژیم در غزه می دانیم.