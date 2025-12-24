به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اقدام موهن و تحریک‌آمیز یک نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا در اهانت به قرآن کریم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام ضداسلامی اخیر در آمریکا، تأکید کرد که هرگونه اهانت به قرآن کریم حمله‌ای آشکار به مقدسات مسلمانان و نقض صریح حقوق انسانی و دینی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یرِیدُونَ لِیطْفِؤُا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ﴾ (الصف: ۸) صدق الله العلی العظیم

[ستمکاران] می‌خواهند نور خدا را با [سخنان باطل که از] دهان شان [خارج می‌شود] خاموش کنند و حال آنکه خدا [همواره] تمام کنندۀ نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند.

در پی تلاش های حق ستیزانه عاملان فرهنگ و تمدن غربی در حمله به مقدسات دین مبین اسلام، اخیر یک نامزد جمهوری خواه مجلس سنا در آمریکا در جریان گردهم آیی انتخاباتی خود، نسخه ای از قرآن مجید را بطور وقیحانه و بی شرمانه در دهان خوک گذاشت!!!. این نامزد سنای آمریکا در واقع سطح کینه و نفرت پروژه آمریکائی _ صهیونیستی علیه اسلام و مسلمانان را آشکار کرد و با این حرکت گستاخانه و ضد اسلامی و اقدام تحریک آمیز خود، خشم مسلمانان را در جهان برانگیخت که باید از سوی فعالان حقوق بشر و ناظران بین المللی محکوم شود.

این عمل اهانت آمیز در چارچوب جنگ جامع و سازمان یافته ای صورت می گیرد که قرآن کریم ، اعتقادات و احساسات مسلمانان را هدف خود قرار داد.

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بعنوان یک سازمان بین المللی مردم نهاد که رسالت تبین و حمایت از مبانی اسلام و ارزشهای کتاب آسمانی را بر دوش دارد، ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه و خصمانه 'اعلام میدارد که هر گونه اهانت به کتاب مقدس خدا ' حمله و اهانت مستقیم به تمام امت اسلامی است که مسلمانان در برابر آن سکوت نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد، این گونه اقدامات موهن با پوشش فریبنده آزادی بیان یا سایر عناوین دروغین ' صورت پذیرد.

مجمع جهانی اهل بیت از تمامی مراکز علمی و دینی و دانشگاهی و بویژه تشکل های مردمی می خواهد که با اقدامات فرهنگی، رسانه‏ای و حقوقی از حریم قرآن و قداست آن حمایت کنند و خواستار عدم سکوت در برابر توهین به ادیان و حمله به نهادهای مذهبی است.

مجمع جهانی اهل بیت ضمن درخواست از همه آزادیخواهان و موحدان جهان برای همراهی با مسلمانان برای مقابله با اقدامات پلید توهین آمیز به مقدسات دینی، از اعضاو مرتبطین و همه باورمندان به مکتب اهل بیت علیهم السلام می خواهد با صدور بیانیه و برپائی تظاهرات و اقدامات حقوقی و تبلیغاتی مناسب در برابر این توهین نابخردانه و مغایر با فطرت انسانی و ضد حقوق بشری ؛ اقدامات بایسته و موثر مبذول دارند .

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

01/10/1404

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸