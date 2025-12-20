تجمع علمای مسلمان لبنان: اهانت به قرآن کریم، تعرض به تمامی مسلمانان است

تجمع علمای مسلمان لبنان هتک حرمت قرآن را محکوم کرد: تعرض به قرآن، تعرضه به تمامی مسلمانان است
حوزه/ تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیهای اقدام "جیک لانگ"، نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا در تعرض به قرآن کریم را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیهای اقدام نامزد حزب جمهوریخواه برای کرسی سنای ایالت فلوریدا در آمریکا را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: این نامزد با گفتار و رفتاری که حاوی توهین عمدی به قرآن کریم بود، اقدامی را انجام داده که اهانتی غیرقابل پذیرش از سوی انسانی بیاخلاق و بیحس انسانی، به شمار می آید. این رفتار تلاشی خبیثانه برای سوءاستفاده از کینهها و دشمنیهای نژادی با هدف دستیابی به کرسی قدرت در دولت شیطان بزرگ، ایالات متحده آمریکا است.
تجمع علمای لبنان تأکید کرد: دامن زدن به نفرت دینی، توهینی به جامعه آمریکاست که با تنوع دینی شناخته میشود و مسلمانان بخش قابل توجهی از شهروندان آمریکا را تشکیل میدهند و این اقدام، نه فقط تجاوز به مقدسات اسلامی بلکه بیاحترامی به مقدسات تمامی ادیان از مسیحیت تا یهودیت است.
این تجمع تصریح کرد: چنین رفتاری زمینه را برای افراطگرایان سایر ادیان فراهم میکند تا به مقدسات دیگران حمله کنند و حتی احتمال انجام عملیاتهای انتقامجویانه را افزایش دهد، امری که جامعه آمریکا از آن به شدت آسیب میبیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این گونه سخنان و اقدامات، هیچ ارتباطی با آزادی بیان ندارد و بهصراحت در چارچوب گفتمان نفرت دینی قرار میگیرد.
این تجمع خواستار آن شد که نهادهای قضایی ایالات متحده آمریکا، این فرد را به دلیل توهین به باور دینی بخش بزرگی از جامعه و تحریک علیه صلح داخلی تحت پیگرد قرار دهند. همچنین از سازمان همکاری اسلامی خواست تا اقدامات مقتضی را برای توقف و محکومیت چنین رفتارهایی در سطح حقوق بینالملل انجام دهد و از سازمانهای مردمنهاد آمریکایی خواستار برگزاری تجمع اعتراضی و پیگیری قضایی شد تا مانع تکرار چنین اقدامات توهینآمیزی شوند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: مؤسسات اسلامی باید از منطق واکنشهای احساسی و موقت فراتر روند و به واکنشهای سازمانیافته و حقوقی روی آورند؛ باید این قبیل موارد هتک حرمت را مستند و به مراجع حقوقی و قضایی کشورهایی که در آنها چنین اهانتی رخ میدهد، ارائه کنند تا مروجان نفرت و تبعیض دینی بر اساس قوانین ضدنژادپرستی و مقابله با تحریک دینی مورد پیگرد قرار گیرند.
تجمع علمای مسلمان در پایان بیانیه با تأکید بر اینکه قرآن کریم مقدسترین نماد برای مسلمانان است و تعرض به آن، تعرض به همه آنان محسوب میشود، گفت: نباید قرآن را ابزار کشمکشهای سیاسی قرار داد، بلکه باید تلاش کرد تا همانگونه که واقعاً هست، منبع نور، هدایت و نجات بشر از تاریکی جهل و گمراهی باشد.
