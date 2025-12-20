محکومیت شدید حمله به رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام احمد علی نوری، رئیس مجلس علمای مکتب اهل‌بیت(ع) بلتستان حمله وحشیانه نیروهای امنیتی پنجاب به سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین را به شدت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه این حمله با استفاده از آب سمی و مضر برای سلامتی انجام شده است، گفت: این اقدام نه‌تنها نقض آشکار قانون اساسی پاکستان، حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک است، بلکه نمونه‌ای روشن از فاشیسم عریان و تفکر استبدادی به شمار می‌رود.

نوری افزود: اعمال چنین خشونتی علیه یک رهبر دینی و سیاسی سالخورده، مسالمت‌جو و باوقار، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت پنجاب در تلاش ناکام برای سرکوب اختلاف‌نظر از طریق زور است. ما صراحتاً اعلام می‌کنیم مسئولیت این اقدام شرم‌آور مستقیماً بر عهده دولت پنجاب و هدایت‌کنندگان پشت‌پرده آن است و آنان باید در برابر ملت پاسخگو باشند. چنین شیوه‌هایی نه می‌تواند صدای مردم را خاموش کند و نه مبارزه برای حق و عدالت را متوقف سازد. ما خواستار انجام فوری، شفاف و بی‌طرفانه تحقیقات درباره این حادثه و برخورد قانونی قاطع با عوامل مسئول هستیم.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

