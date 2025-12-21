به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان در حین سفر به عراق پس از ورود به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام ارادت و احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران، همبستگی خود را با ملت ایران ابراز کرد.

کاخ ریاست جمهوری پاکستان در اسلام‌آباد طی بیانیه‌ای اعلام کرد: هنگامی که هواپیمای رئیس جمهور پاکستان در مسیر اسلام‌آباد به بغداد وارد حریم هوایی ایران شد، آصف علی زرداری پیام حسن نیت خود را برای مقام‌های بلندپایه ایران ارسال کرد.

در بیانیه فوق آمده است: این پیام برای حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال شد.

زرداری بر احترام متقابل و ارتقای روابط در منطقه نیز تأکید کرد.

همزمان «محمد مدثر تیپو» سفیر پاکستان در تهران نیز دقایقی قبل در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقای رئیس جمهور زرداری در مسیر اسلام‌آباد به بغداد هنگام ورود هواپیمای وی به حریم هوایی ایران، پیام حسن نیت خود را به رهبری ایران ابلاغ کرد.



وی افزود: این پیام، همبستگی پاکستان با ایران را با تأکید بر احترام متقابل و روابط قوی‌تر بین دو همسایه تاریخی مجدداً تأیید کرد.



سفیر پاکستان تاکید کرد پیام رئیس جمهور زرداری که با جشن شب یلدا توسط ملت ایران در فردا همزمان شده است - سنتی تمدنی که امید، شادی و شفقت را در میان مردم و خانواده‌ها به ارمغان می‌آورد.



وی گفت: روح رویداد باستانی شب یلدا نیز پیوندهای دوجانبه، اجتماعی و فرهنگی ما را تعریف می‌کند.

رئیس جمهور پاکستان بنا بر دعوت عبدالطیف رشید همتای عراقی خود برای سفر رسمی ۴ روزه ساعاتی قبل وارد فرودگاه بین المللی بغداد شد.

زرداری قرار است علاوه بر دیدار با مقام‌های بلندپایه عراق از اماکن مقدس در نجف اشرف و کربلای معلی بازدید کند.

