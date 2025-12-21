به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمینار «سفیران هدایت» به همت مرکز تبلیغات اسلامی بلوچستان پاکستان و با حضور علما، مبلغان و شخصیت‌های دینی از مناطق مختلف بلوچستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این سمینار بر ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی، هم‌آهنگی فکری میان علما و نقش محوری نخبگان دینی در مواجهه با چالش‌های فکری و اجتماعی جهان اسلام تأکید کردند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با اشاره به مسئولیت علما در هدایت فکری جامعه، بر لزوم پاسخ‌گویی آگاهانه و به‌روز به مسائل و تحولات معاصر امت اسلامی تأکید کرد و نقش علما را در حفظ انسجام دینی و اجتماعی برجسته دانست.

همچنین حجت‌الاسلام ذوالفقار علی سعیدی، رئیس استانی مجلس علمای مکتب اهل‌بیت(ع) در بلوچستان، با تأکید بر اهمیت وحدت بین‌المسلمین و اتحاد علما، اظهار داشت که تنها راه عبور امت اسلامی از بحران‌های کنونی، تقویت روحیه هم‌گرایی، مدارا و گفت‌وگوی فکری میان مسلمانان است.

وی اتحاد علما را عامل اصلی شکل‌گیری وحدت در بدنه جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت مدیریت اختلاف‌نظرها در چارچوب گفت‌وگوی علمی و اخلاقی تأکید کرد.

در پایان این سمینار، سخنرانان ضمن تقدیر از فعالیت‌های مرکز تبلیغات اسلامی بلوچستان پاکستان، ابراز امیدواری کردند که استمرار برگزاری چنین نشست‌هایی بتواند به ارتقای آگاهی دینی، تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت وحدت امت اسلامی کمک کند.

..........................

