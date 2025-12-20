به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مخبر در یادداشتی به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسانجنوبی با مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و نوشت:
«با عنایت به جایگاه برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان بهعنوان شخصیتی اخلاقمدار، پایبند به آموزههای دینی و مروج سیره و کلام امیرالمؤمنین (ع)، و باتوجه به شعار محوری دولت ایشان مبنی بر وفاق؛ انتظار میرود نسبت به پاسداشت حرمتها و مرزبندی روشن با بیاخلاقی، بهویژه در تریبونهای رسمی و جلساتی که در حضور ایشان برگزار میشود، حساس بوده و اهتمامی ویژه مبذول فرمایند.
بیتفاوتی در برابر جسارت به رئیسجمهور شهید که منش، اخلاق و عملکرد ایشان مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده با اصول وفاق، عدالت و اخلاق سازگار نیست و میتواند اعتماد عمومی را آسیبپذیر سازد.
صیانت از حرمت خادمان صادق ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا یک دوره خاص است؛ این امر در حقیقت پاسداری از شأن جمهوری اسلامی، سلامت فضای سیاسی کشور و احترام به ارزشهایی است که وفاق حقیقی بر پایه آنها استوار میگردد.»
در جریان نشست رئیسجمهوری با فعالان سیاسی استان خراسان جنوبی یکی از سخنرانان تعابیر تندی در توصیف دولت سیزدهم به کار برد که واکنش مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهوری را هم به همراه داشت.
