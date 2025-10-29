مدیریت تراز انقلاب اسلامی، تخصصی متشرعانه در پیوند عقلانیت و معنویت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در دانشگاه معارف اسلامی قم سخنرانی کرد. وی با تأکید بر اینکه علوم انسانی و مدیریت منفک از ایدئولوژی نیستند، تصریح کرد که مدیریت اسلامی همان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و کنترل رایج است اما مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است و باید خدا محور باشد نه نفس محور. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سیره مدیریتی رهبری معظم انقلاب را استمرار مکتب حکمرانی حضرت امام خمینی (قدس‌سره) دانست و تربیت تعینی مدیران جهادی انقلابی همچون شهید رئیسی و شهید سلیمانی را مهم‌ترین دستاورد این الگو برشمرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر خسروپناه در ابتدای سخنان خود ضمن تحسین تدبیر حکیمانه برگزارکنندگان همایش، بیان داشت که مدیریت اسلامی بر خلاف برخی تقابل‌های غلط، در برابر مدیریت علمی نیست. مدیریت اسلامی نیز از عقل و تجربه بهره می‌برد و سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و کنترل را برای دستیابی به مقاصد سازمان به کار می‌گیرد.

بنیان‌های معرفت‌شناختی حکمرانی اسلامی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد رویکرد علوم انسانی پوزیتیویستی، تأکید کرد که هیچ دانشی در علوم انسانی اجتماعی وجود ندارد که مبتنی بر ایدئولوژی و ارزش نباشد؛ خواه ایدئولوژی لیبرالیستی، سوسیالیستی یا نئولیبرالیستی باشد. بنابراین، جایز نیست که بر الگوی حکمرانی اسلامی که مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و ارزش‌شناختی اسلامی است، ایراد گرفته شود.

دکتر خسروپناه تأکید کرد که بنیان‌های مدیریتی در اندیشه امامین انقلاب بر اصول زیر استوار است:

هدف الهی:

هدف سازمان صرفاً نباید منافع دنیوی محض باشد، بلکه باید آبادانی دنیا در مسیر آبادانی آخرت (پیوند دنیا و آخرت) باشد.

هدف سازمان صرفاً نباید منافع دنیوی محض باشد، بلکه باید آبادانی دنیا در مسیر آبادانی آخرت (پیوند دنیا و آخرت) باشد. نفس مطمئنه:

مدیر باید در بستر و دامنه نفس مطمئنه تصمیم‌گیری کند، نه نفس عماره که عقل و قلب آن گرفتار غشاوه و بیماری هستند.

مدیر باید در بستر و دامنه نفس مطمئنه تصمیم‌گیری کند، نه نفس عماره که عقل و قلب آن گرفتار غشاوه و بیماری هستند. خدا محوری:

مدیریت باید خدا محور باشد نه نفس محور؛ در این مدل، آدم‌ها مهم‌اند؛ مدیر باید توانمند، عالم، با پشتکار، متشرع و متدین باشد.

ساختار و سیاست‌گذاری در مدیریت رهبری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیوستگی مدیریت رهبر معظم انقلاب با حضرت امام خمینی (قدس‌سره)، الگوی مدیریتی معظم له را دارای ویژگی‌های متمایزی دانست:

ابلاغ سیاست‌های کلان:

رهبری برای هر مسئله‌ای مانند تعلیم و تربیت، علم و فناوری، خانواده و اقتصاد مقاومتی سیاست‌های کلان ابلاغ کرده و جهت می‌دهد. ایشان حتی حوزه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم را برای کار بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

رهبری برای هر مسئله‌ای مانند تعلیم و تربیت، علم و فناوری، خانواده و اقتصاد مقاومتی سیاست‌های کلان ابلاغ کرده و جهت می‌دهد. ایشان حتی حوزه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم را برای کار بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ساختار سازی:

رهبری ضمن حفظ ساختارهای امام (مانند سپاه و بسیج)، ساختارهای مؤثر جدیدی ابداع کردند، از جمله قرارگاه فرهنگی اجتماعی قرب بقیةالله (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) برای انسجام جوانان آتش به اختیار و شورای عالی فضای مجازی.

رهبری ضمن حفظ ساختارهای امام (مانند سپاه و بسیج)، ساختارهای مؤثر جدیدی ابداع کردند، از جمله قرارگاه فرهنگی اجتماعی قرب بقیةالله (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) برای انسجام جوانان آتش به اختیار و شورای عالی فضای مجازی. دوگانه پیشرفت و عدالت:

رهبری به جای واژه «توسعه» که غالباً مدل نئولیبرالیستی ترویج می‌کند، بر «پیشرفت و عدالت» تأکید کردند تا عدالت در مسیر پیشرفت نفی نشود. وی رویکرد نئولیبرالیستی (که در آن برخی روزنامه‌ها حجاب را به تمسخر می‌گیرند و از رژیم صهیونیستی تجلیل می‌کنند) را نفاق کثیف نامید.

رهبری به جای واژه «توسعه» که غالباً مدل نئولیبرالیستی ترویج می‌کند، بر «پیشرفت و عدالت» تأکید کردند تا عدالت در مسیر پیشرفت نفی نشود. وی رویکرد نئولیبرالیستی (که در آن برخی روزنامه‌ها حجاب را به تمسخر می‌گیرند و از رژیم صهیونیستی تجلیل می‌کنند) را نفاق کثیف نامید. اثربخشی:

معظم له سال‌ها پیش از مطرح شدن اصطلاح اثربخشی در دیسیپلین‌های مدیریتی غرب، بر اثربخشی مدیریت (حل مسئله در جامعه) تأکید داشتند.

سبک تربیت تعینی مدیران جهادی

دکتر خسروپناه رشد علم و فناوری در کشور را مرهون مدیریت رهبری دانست و اشاره کرد که معظم له با جهت‌دهی و هدایت، بستر جهش‌های علمی را فراهم کردند.

وی مهم‌ترین دستاورد سبک مدیریتی رهبری را تربیت تعینی مدیران جهادی انقلابی برشمرد و اظهار داشت:

مدیران نمونه:

شهید آیت‌الله رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله همگی تربیت‌یافته مکتب رهبری بودند.

شهید آیت‌الله رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله همگی تربیت‌یافته مکتب رهبری بودند. تهجد و اخلاص:

این مدیران دارای ویژگی‌های مشترک اخلاصی، تقوا و خستگی‌ناپذیری بودند. شهید رئیسی اهل تهجد و اهل ذکر و ترسل و گریه بود و حتی در سیاست خارجی نیز تعامل و عزتمندی را در کنار هم داشت.

این مدیران دارای ویژگی‌های مشترک اخلاصی، تقوا و خستگی‌ناپذیری بودند. شهید رئیسی اهل تهجد و اهل ذکر و ترسل و گریه بود و حتی در سیاست خارجی نیز تعامل و عزتمندی را در کنار هم داشت. مدل عملیاتی:

مدیران تراز، کار خود را با ۳۸ نفر نیروی رسمی و بهره‌گیری از ۳۰۰ دانشمند علمی (بدون اطلاع یکدیگر)، همانند شهید حاجی‌زاده، پیش می‌برند نه با ساختار اداری عریض و طویل.

........ پایان پیام/