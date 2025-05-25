«تبیین» در برابر تحریف/ خدمات شهید رئیسی؛ گامی برای تحقق تمدن اسلامی

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: دشمن با شبههافکنی سعی دارد الگویی کاذب به جوانان ما معرفی کند، اما ما باید به وسیله جهاد تبیین که یکی از مصادیق مهم آن تبیین شخصیت شهید رئیسی است، مقابل جریان تحریف بایستیم و شخصیتهایی همچون شهید رئیسی عزیز را به عنوان یک الگوی کارآمد معرفی و تبیین کنیم.
امروزه لشکر مومن انقلابی و افسران جنگ نرم در همه بخشها باید با امتثال فرمان نائب المهدی(عج) امام خامنهای به میدان آمده و با تیغ قلم و بیان، فرمان جهاد تبیین ایشان را لبیک گویند.
دولت شهید رئیسی عزیز با طی مسیری صعبالعبور در اوج تحریمهای حداکثری شیطان بزرگ (آمریکا) به توفیقات فراوان نائل آمد. از آنجا که موفقیت دولت مردمی و انقلابی در ساماندهی امور کشور در حقیقت گام مهمی در دستیابی به تمدن عظیم اسلامی و نیل به آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی است، جبهه شیطانی هم با سانسور واقعیتها و تحریف حقایق و القای یاس و ناامیدی به افکار عمومی جامعه اسلامی به میدان آمده تا نقشههای شوم خود را پیاده کند، از این رو جهادگران عرصه تبیین باید به صورت شبانهروزی به تبیین شخصیت شهید رئیسی عزیز بپردازند.
به استناد از کلام امام خامنهای عزیز که فرمودند: همه باید دولت را یاری نمایند در لبیک به این فرمان بزرگ، کتاب «جلوههای توانایی» (دستاوردهای دولت سیزدهم) در سال ۱۴۰۱ به کوشش نویسنده و پژوهشگر حوزوی حجتالاسلام احمد نظرپور تالیف شد. این کتاب که به تبیین شخصیت دولت سیزدهم و عملکرد دولت حضرت آیتالله رئیسی پرداخته است، به نوعی اولین کتاب نوشته شده در ایران در زمان حیات ایشان بود.
این کتاب در ۱۰ فصل به اقدامات آیتالله رئیسی پیش از آغاز ریاست جمهوری، حوزه سلامت، سفرهای استانی، حوزه اقتصادی داخلی و خارجی، حوزه سیاست خارجی، حوزه مذاکرات، حوزه تشکیل جلسات شوراهای عالی، مبارزه با تجملگرایی، مدیریت بحرانها، همچنین ویژگیهای شخصیتی ایشان پرداخته است. اگرچه محتوای کتاب جلوههای توانایی در ماههای اول دولت سیزدهم است، اما بعد از شهادت این شهید بزرگوار نیز قابل استفاده است.
بهمناسبت سالروز شهادت شهدای خدمت، PDF کتاب به صورت رایگان در کانال عصر انقلاب اسلامی در پیامرسان ایتا در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
