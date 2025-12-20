به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم‌های دفاع مدنی از صبح امروز شنبه عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر ۵۵ شهید را از زیر آوار منازل ویران شده در شهر خان‌یونس، واقع در جنوب نوار غزه، آغاز کردند.

به گزارش الشروق، امدادگران دفاع مدنی در حال حاضر عملیات تفحص پیکر این ۵۵ شهید را که زیر آوار ۱۳ خانه تخریب شده در خان‌یونس مدفون شده‌اند، پیش می‌برند.

در همین راستا، تیم‌های دفاع مدنی پیش از این با همکاری نهادهای بین‌المللی موفق شدند پیکر شهدای خانواده «سالم» را از زیر آوار خانه متعلق به خانواده «ابورمضان» در محله «الرمال» شهر غزه خارج کنند.

بر اثر جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته، همچنان پیکر بیش از ۹ هزار شهید در مناطق مختلف نوار غزه زیر آوار منازل باقی مانده است.

عملیات تفحص برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا در حالی انجام می‌گیرد که در پی حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم اسرائیل به یک مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در محله «التفاح» واقع در شرق غزه، دست‌کم ۵ غیرنظامی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

حمله اسرائیل به این مدرسه در حین برگزاری یک مراسم عروسی رخ داد، موج جدیدی از محکومیت‌ها را به دنبال داشته است.

به گزارش الخلیج آنلاین، براساس اعلام منابع بیمارستانی در بیمارستان «المعمدانی»، پیکر ۵ شهید از جمله یک زن و چندین کودک به این مرکز منتقل شده است. وضعیت ۳ تن از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است.

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را جنایتی وحشیانه و نقض فاحش و مکرر توافق آتش‌بس و تاکید کرد:اشغالگران با هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و ممانعت از فعالیت تیم‌های پزشکی، به دنبال فروپاشی توافقات فعلی هستند.

