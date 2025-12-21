به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که تیمی از دولت آمریکا به رهبری جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، طرحی را برای تبدیل نوار غزه ویران‌شده به یک شهر مدرن و پیشرفته تهیه کرده‌اند. این طرح که «پروژه طلوع آفتاب» نامیده می‌شود، شامل ۳۲ صفحه اسلاید پاورپوینت است که تصاویری از آسمان‌خراش‌ها و جداول هزینه را به نمایش می‌گذارد. هدف این طرح، انتقال ساکنان غزه از چادرها به «آپارتمان‌های لوکس» و تغییر وضعیت آن‌ها از فقر به رفاه عنوان شده است!

مسئولان آمریکایی این طرح را به کشورهای تأمین‌کننده احتمالی، از جمله کشورهای ثروتمند خلیج [فارس] و ترکیه و مصر، ارائه کرده‌اند. با این حال، برخی از مسئولان آمریکایی نسبت به واقع‌گرایی این طرح و احتمال موافقت حماس با خلع سلاح خود برای اجرای آن ابراز تردید کرده‌اند. همچنین، آنها در مورد توانایی ایالات متحده برای قانع کردن کشورهای ثروتمند به تأمین هزینه‌های این پروژه شک و تردید دارند.

به گفته کارشناسان، این طرح به عنوان «رویکردی با جزئیات و خوشبینانه» مطرح شده است، اما بسیاری بر این باورند که این ایده‌ها به شدت خیالی و دور از واقعیت‌های موجود در غزه هستند. استیون کک، کارشناس امور خاورمیانه، تأکید کرد که هیچ‌کس در اسرائیل به تغییر وضعیت موجود اعتقادی ندارد و تا زمانی که حماس سلاح خود را تسلیم نکند، هیچ تغییر قابل‌توجهی نخواهد افتاد.

در نهایت، این طرح که هزینه کل آن به ۱۱۲.۱ میلیارد دلار در طول ده سال تخمین زده شده، با انتقاداتی مواجه است که آن را «خیالی و دور از واقعیت» می‌خوانند. به گفته برخی مسئولان، غزه به دلیل وضعیت نابسامان کنونی و بحران‌های انسانی رو به گسترش، نیازمند راهکارهای عملی و واقعی‌تری است که با واقعیت‌های موجود در این منطقه سازگار باشد.

