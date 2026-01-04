  1. صفحه اصلی
سه شهید و یک زخمی در خان یونس بر اثر حمله نظامیان صهیونیست

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۶
کد مطلب: 1769362
دو فلسطینی در خان یونس به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر بر اثر تیراندازی ارتش صهیونیستی زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات نظامیان صهیونیست، دو فلسطینی امروز یکشنبه در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر زخمی شد. 

خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد که «عبدالرحمن عبدالهادی القن» ماهی‌گیر فلسطینی در آب‌های خان یونس هدف تیراندازی نیروی دریایی رژیم اشغالگر قرار گرفت و به شهادت رسید. 

این منبع افزود که یک فلسطینی دیگر نیز در منطقه مواصی خان یونس بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داد. 

یادآور می‌شود علی‌رغم امضای توافق آتش‌بس میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی، حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

