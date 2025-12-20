به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه علمی «روش‌شناسی استخراج مؤلفه‌های بنیادین سبک زندگی اسلامی و اهل‌بیتی(ع)» با همکاری دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی ـ فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعةالمصطفی‌العالمیة و خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا برگزار می‌شود.

ارائه این نشست را دکتر مهدی فدایی، معاون پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بر عهده دارد و دکتر داود صفا، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی‌العالمیة و مسئول دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، دبیری علمی آن را عهده‌دار است.

این نشست علمی با هدف تبیین روش‌های علمی و روشمند برای استخراج مؤلفه‌های بنیادین سبک زندگی اسلامی و اهل‌بیتی(ع) و بررسی ظرفیت‌های نظری و پژوهشی این حوزه برگزار می‌شود.

این نشست علمی روز دوشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به‌صورت زنده از طریق لینک پخش خبرگزاری ابنا در آپارات دنبال کنند.

محل برگزاری نشست، قم، بلوار جمهوری، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، طبقه دوم، سالن جلسات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعلام شده است.

لینک پخش زنده از آپارات ابنا:

https://www.aparat.com/Abna/live

........

پایان پیام/