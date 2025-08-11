به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت بین الملل حوزه های علمیه ایران، نشست "اربعین و آینده تمدنی امت اسلامی" از سلسله نشست های علمی بین المللی را برگزار می‌کند.

این نشست با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر «سید مفید حسینی کوهساری» معاون ارتباطات و امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این نشست امشب دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۱ به صورت حضوری و آنلاین، برگزار می گردد.

نشست به صورت آنلاین از تلویزیون اینترنتی حوزه با این لینک و شبکه اجتماعی آپارات با این لینک، پخش می شود.

