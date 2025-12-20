تیراندازی در دانشگاه براون و اتهام به مسلمانان + تصویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ساعات اولیه پس از تیراندازی دانشگاه براون، فعالان راست افراطی آمریکا از جمله لورا لومر و شماری از حامیان «جنبش مگا-ترامپ» بیدرنگ اتهامهایی را علیه مسلمانان و فلسطینیان مطرح کردند و حادثه را به «خشونت چپگرایان» نسبت دادند. این فضاسازیها بدون هیچ مدرک مستندی انجام شد و در شبکههای اجتماعی گسترده شد، پیش از آنکه هویت مجرم مشخص شود.
ساعاتی بعد، پلیس اعلام کرد، عامل تیراندازی مردی ۴۸ ساله، دانشجوی سابق دانشگاه براون و تبعه پرتغال بوده است که ظاهراً خودکشی کرده است.
.
.
هیچ نشانهای از فریاد مذهبی، انگیزه سیاسی یا ارتباط با فلسطین در پرونده دیده نمیشود. با وجود این واقعیتها، برخی چهرههای راست افراطی به انتشار نظریههای توطئه ادامه دادند و حتی نام و تصویر یک دانشجوی فلسطینی بیگناه را منتشر کردند؛ اقدامی که دانشگاه براون آن را «افترا از روی بدخواهی» خواند و برای حفظ امنیت فرد مذکور، اطلاعات او را از وبسایت خود حذف کرد.
گزارشهای رسانهای نشان میدهد افراد بانفوذی چون شان مگوایر، هارمیت دیلون، آنا پائولینا لونا و نائومی ولف در این کارزار مجازی نقش داشتهاند و با گسترش اطلاعات نادرست، موجی از اسلامهراسی و بیاعتمادی سیاسی به راه انداختند.
شماری از نمایندگان جمهوریخواه نیز بدون مدارک، حادثه را به خشونت جناح مقابل نسبت دادند؛ در حالی که قربانیان حادثه شامل یک جمهوریخواه و یک دانشجوی ازبکستانی بودهاند و تحقیقات هنوز در جریان است.
بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، ارتباط احتمالی این تیراندازی با قتل یک استاد دانشگاه MIT در دست بررسی است. با این همه، تحلیلگران میگویند آنچه در جامعه آمریکا همزمان با این حادثه آشکار شد، نه فقط خشونت فیزیکی، بلکه خشونت کلمه و پیشداوری سیاسی بود؛ چهرههایی که باید منتظر حقیقت میماندند، اما پیشتر به قضاوت نشستند.
....................
پایان پیام
نظر شما