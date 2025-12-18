به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بریتانیا پس از نزدیک به یک دهه، در آستانه ارائه تعریفی رسمی از پدیده اسلامهراسی قرار گرفته است؛ تعریفی که بنا بر گزارش رسانههای انگلیسی، بهجای واژه «اسلامهراسی/Islamophobia» از اصطلاح «خصومت با مسلمانان/anti-Muslim hostility» استفاده میکند؛ اقدامی که واکنش انتقادی کارشناسان و نهادهای اسلامی را در پی داشته است.
در فوریه ۲۰۲۵، دولت لندن یک گروه کاری به ریاست «دومینیک گریو» (Dominic Grieve)، دادستان کل پیشین انگلیس و ولز، مأمور تدوین تعریف «خصومت یا نفرت ضد مسلمانان» شد. این گروه در اکتبر همان سال پیشنهاد خود را ارائه داد. «شایسته گوهر»، عضو این گروه و از فعالان حقوق مسلمانان، هشدار داد که نپذیرفتن کامل این تعریف، این پیام را به مسلمانان میدهد که «برای دولت اهمیتی ندارند».
پیشتر در سال ۲۰۱۹، «گروه پارلمانی همهحزبی مسلمانان بریتانیا» (APPG) اسلامهراسی را نوعی نژادپرستی دانسته بود که «تجلیات مسلمانی یا تصور مسلمانی بودن» را هدف میگیرد؛ تعریفی که از سوی حزب کارگر، لیبرالدموکراتها و حزب ملی اسکاتلند پذیرفته شد. با این حال، اندیشکدههای راستگرا آن را تهدیدی برای آزادی بیان دانستند و دولتهای محافظهکار نیز با همین استدلال از پذیرش آن سر باز زدند.
بر اساس پیشنویس جدید، بهجای اسلامهراسی از اصطلاح «خصومت ضد مسلمانان» استفاده شده و این پدیده به اقداماتی چون خشونت، تخریب، تهدید، آزار کلامی و تبعیض علیه مسلمانان یا افرادی که «مسلمان تلقی میشوند» محدود شده است. منتقدان میگویند این تعریف، ابعاد ساختاری، سیاسی و رسانهای تبعیض علیه مسلمانان را نادیده میگیرد.
کارشناسانی چون «سلمان الازمی»، استاد دانشگاه لیورپول هوپ، تأکید دارند که اسلامهراسی اساساً به مذهب مربوط نیست، بلکه به نفرت از افرادی بازمیگردد که بهواسطه ظاهر یا هویت، مسلمان پنداشته میشوند. به گفته آنان، حذف واژه اسلامهراسی نوعی عقبنشینی سیاسی برای جلب رضایت جریانهای راستگراست که سالها تلاش کردهاند این مفهوم را بیاعتبار جلوه دهند.
فعالان مسلمان هشدار میدهند که جایگزینی «نفرت یا خصومت» بهجای «اسلامهراسی»، تبعیضهای نهادی، سیاستهای تبعیضآمیز و فضای مسموم رسانهای علیه مسلمانان را پنهان میکند. با وجود آنکه این تعریف جنبه قانونی الزامآور ندارد، مدافعان آن معتقدند به رسمیت شناختن تجربه زیسته مسلمانان، میتواند گامی حداقلی برای پاسخگویی نهادهای دولتی و کاهش بیعدالتیهای مزمن علیه جامعه مسلمان بریتانیا باشد.
