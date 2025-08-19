۴ سال پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت/ اقتصاد افغانستان میان ادعاهای بهبود و واقعیت دشوار معیشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعه ۱۵ آگوست، چهارمین سالگرد بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان بود. سالگردی که با بحث‌های گسترده‌ای درباره وضعیت اقتصاد کشور گذشت. طالبان از بهبود شاخص‌های مالی و بانکی سخن می‌گوید، اما نهادهای بین‌المللی همچنان از چالش‌های عمیق معیشتی مردم افغانستان خبر می‌دهند.

اقتصاد افغانستان زیر سایه انزوا و قطع کمک‌ها

پس از سقوط دولت پیشین و خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱، افغانستان با انزوای بین‌المللی و توقف کمک‌های خارجی – که ستون اصلی پروژه‌های توسعه‌ای بود – روبه‌رو شد. با این حال طالبان مدعی است که نظام بانکی به تدریج در حال احیاست و ذخایر بانکی و ارزش پول ملی در سال گذشته ثبات بیشتری یافته است.

اما داده‌های بانک جهانی و سازمان ملل نشان می‌دهد که فقر در افغانستان، همچنان فراگیر است و بیکاری و تورم فشار زیادی بر خانواده‌های افغان وارد می‌کند. بسیاری از کشاورزان و تجار افغانستان برای دسترسی به نقدینگی دچار مشکل‌اند و نوسانات بازار، قدرت خرید مردم این کشور را به شدت کاهش داده است.

بحران نقدینگی و محدودیت‌های بانکی در افغانستان

به دلیل مسدود شدن حدود ۹.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج، حکومت طالبان توان چندانی برای تزریق پول به بازار افغانستان ندارد. این امر باعث شد محدودیت‌هایی بر برداشت از حساب‌های بانکی در افغانستان اعمال شود که از جمله این محدودیت‌ها، سقف هفتگی ۵ هزار دلار برای برداشت از حساب‌های ارزی و سقف برداشت ۳۵۰ هزار افغانی برای حساب‌های داخلی بود.

کارشناسان می‌گویند این محدودیت‌ها مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده و اعتماد عمومی به نظام بانکی این کشور را کاهش داده است.

فشار تورم و افزایش قیمت‌ها در افغانستان

قیمت مواد غذایی، سوخت، دارو و حتی کالاهای اساسی در افغانستان، همچنان رو به افزایش است. بسیاری از خانواده‌ها در این کشور، توان خرید گوشت و روغن و غلات را از دست داده‌اند. طبق گزارش مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان، حدود ۶۰ درصد مردم این کشور برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل جدی مواجه‌اند.

بیکاری جوانان افغانستانی و مهاجرت کاری

نرخ بیکاری جوانان در افغانستان، حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. بخش بزرگی از آنان در مشاغل موقت و غیررسمی مشغول‌اند. حکومت طالبان برای کاهش بیکاری، برنامه‌هایی برای اعزام نیروی کار افغانستانی به خارج، به‌ویژه قطر، آغاز کرده است. تاکنون حدود ۱۸۰۰ نفر در چارچوب این توافق جذب بازار کار قطر شده‌اند.

پروژه‌های عمرانی و کشاورزی در افغانستان

حکومت طالبان می‌گوید با اتکا به بودجه داخلی موفق به اجرای پروژه‌های بزرگی شده است؛ از جمله سد «باشدان» در هرات به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار و پروژه عظیم «قوش‌تیپه» در شمال افغانستان که قرار است بیش از نیم‌میلیون هکتار زمین خشک را به زمین زراعی تبدیل کند.

رشد اندک اقتصاد افغانستان

طبق داده‌های بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۵ درصدی را ثبت کرد که بیشتر از بخش کشاورزی ناشی می‌شد، اما بخش‌های صنایع و خدمات در این کشور، همچنان راکد مانده‌اند. نرخ تورم افغانستان در سال ۲۰۲۵ اندکی کاهش یافت و به ۰.۳ درصد رسید که نشانه‌ای کوچک از ثبات است.

با این حال کارشناسان معتقدند که نبود سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها مانع اصلی در مسیر رشد پایدار افغانستان باقی خواهد ماند.

