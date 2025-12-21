عراق دریافت هرگونه پیام هشدار درباره حملات نظامی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه اطلاعات ملی عراق بامداد امروز یکشنبه، صحت گزارش رسانهای را که مدعی شده بود دولت عراق دو پیام هشدار از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی درباره احتمال حمله نظامی قریبالوقوع دریافت کرده است، تکذیب کرد.
در بیانیه دستگاه اطلاعات ملی عراق آمده است: «روزنامه الشرق الأوسط گزارشی منتشر کرد که ادعا داشت دولت عراق دو پیام هشدار از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی درباره نزدیک بودن حملات نظامی علیه عراق دریافت کرده است.»
این نهاد افزود: «در حالی که صحت گزارش مذکور را بهطور کامل رد میکنیم، تأکید داریم که دولت عراق هیچگونه پیامی از این نوع دریافت نکرده است.»
اطلاعات عراق همچنین از رسانهها خواست در برخورد با چنین موضوعاتی که به امنیت ملی کشور مربوط میشود، نهایت دقت را به کار گیرند.
از سوی دیگر، وزارت کشور عراق نیز ویدئویی را که در برخی شبکههای اجتماعی منتشر شده و نشان میدهد افرادی از سمت سوریه قصد عبور از دیوار بتنی در نوار مرزی عراق ـ سوریه را دارند، تکذیب کرد.
در بیانیه وزارت کشور آمده است: «در حالی که این اخبار را رد میکنیم، تأکید داریم که ویدئوی مذکور مربوط به مرزهای عراق نیست و به کشور همسایه دیگری تعلق دارد؛ این موضوع از طریق اندازه بلوکهای بتنی که در فیلم دیده میشود، مشخص است.»
وزارت کشور عراق در پایان بیانیه خود تأکید کرد: «هیچگونه عملیات نفوذی در مرزهای عراق ثبت نشده است، بهویژه با توجه به تدابیر سختگیرانه و دقیق فرماندهی نیروهای مرزبانی و سایر یگانهای امنیتی برای حفاظت از مرزهای عراق در برابر هرگونه تلاش برای نفوذ.»
