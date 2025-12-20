بغداد حضور رو به رشد داعش را زیر نظر دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرغم تلاشهای امنیتی فشردهای که مقامات عراقی برای تشدید کنترل بر نوار مرزی با سوریه انجام دادهاند، نگرانیها از افزایش فعالیت داعش دوباره افزایش یافته است.
این نگرانیها با دادههای امنیتی که نشان دهنده تحرکات بیسابقه هستههای این سازمان در ماههای اخیر، به ویژه در مناطق مرزی ناهموار است که مدتهاست به عنوان پناهگاه امن برای اعضای فراری آن عمل میکنند، تشدید شده است.
منابع امنیتی عراق وجود اطلاعات موثقی را تأیید کردند که نشان دهنده افزایش سرعت فعالیت هستههای داعش در طول سال گذشته است و تلاشهایی برای سوءاستفاده از شرایط آب و هوایی سخت، به ویژه سرما و مه غلیظ، برای انجام عملیات نفوذ یا حملات غافلگیرانه علیه نیروهای امنیتی مستقر در مرز عراق و سوریه صورت گرفته است.
به گفته این منابع، در چند روز گذشته شاهد وضعیت آمادهباش بالا در اکثر تشکیلات امنیتی در انتظار هرگونه تشدید احتمالی بودهایم.
یک منبع امنیتی برجسته به الاخبار فاش کرد که گزارشهای اطلاعاتی متعدد در مورد تحرکات عناصر داعش در مناطق دورافتاده و راهروهای بیابانی هشدار داده است.
این منبع اظهار داشت که این هشدارها رهبران امنیتی را بر آن داشته است تا سطح آمادگی خود را افزایش داده و عملیات جستجو و پاکسازی فشردهای را انجام دهند، به ویژه در مناطقی که گمان میرود این سازمان هنوز هستههای خفته خود را حفظ کرده است.
با وجود شکستهای قابل توجهی که داعش پس از سال ۲۰۱۷ متحمل شد، این گروه هنوز به طور قطعی شکست نخورده است، زیرا همچنان قادر به انجام حملات پراکنده است و از تغییرات سیاسی و امنیتی رخ داده در منطقه، چه در سوریه و چه در سایر کشورهایی که از آسیبپذیریهای امنیتی رنج میبرند، سوءاستفاده میکند.
در همین زمینه، ابورضا النجار، معاون فرمانده عملیات شرق دجله، تأیید میکند که «نیروهای امنیتی و نیروهای حشد شعبی برنامههای عملیاتی جامعی برای تعقیب هستههای تروریستی، چه در داخل عراق و چه در امتداد نوار مرزی، دارند» و خاطرنشان میکند که «عملیاتهای پیشگیرانه در دوره گذشته منجر به ضربات مؤثری به این سازمان شده است.».
او در گفتگو با الاخبار میافزاید که «نیروهای امنیتی موفق به متلاشی کردن تعدادی از هستهها و تخریب مخفیگاهها در مناطق وادی زغیتون و الشای کرکوک شدهاند» و با توجه به اینکه «سطح بالای هماهنگی بین سازمانهای اطلاعاتی و نیروهای میدانی عامل تعیینکننده در خنثی کردن هرگونه توطئه تروریستی است.»
با این حال، سایر دادههای امنیتی نشان میدهد که سطح تهدید از زمان سقوط حکومت سابق سوریه نسبتاً افزایش یافته است. ناظران نگرانند که خلاء امنیتی در برخی مناطق سوریه بتواند منجر به فعال شدن مجدد هستههای داعش شود که با توجه به مرزهای باز و جغرافیای پیچیده، مستقیماً بر امنیت عراق تأثیر خواهد گذاشت.
سرلشکر بازنشسته محمد العلی در یک تحلیل امنیتی از این وضعیت توضیح میدهد که «داعش در حال اتخاذ استراتژی متفاوتی نسبت به سالهای خلافت خود است» و تصریح میکند که این سازمان «به هستههای کوچک و مستقلی تبدیل شده است که بر عنصر غافلگیری و فرسایش تکیه دارند و بیشتر به دنبال تثبیت حضور هستند تا کنترل قلمرو.»
العلی در بیانیهای به الاخبار معتقد است که «تغییرات منطقهای، به ویژه در سوریه، به این سازمان فرصتهایی برای تغییر موقعیت خود میدهد، اما با توجه به توسعه قابلیتهای اطلاعاتی عراق، این لزوماً به معنای بازگشت آن با همان قدرت نیست.»
در مقابل، وزارت کشور عراق ادعا میکند که اقدامات امنیتی مرزی با سوریه به سطوح بیسابقهای رسیده است.
سرتیپ مقداد میری، رئیس اداره روابط عمومی و رسانهای این وزارتخانه، وضعیت امنیتی در مرز را «بهتر از همیشه» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که عراق یک سیستم جامع را تکمیل کرده است که شامل استقرار پاسگاهها و مقرهای نظامی، ساخت مانع بتنی، بهویژه در غرب انبار و شمال القائم، و نصب ۱۲۰۰ دوربین حرارتی در امتداد مرز میشود. وی افزود که نیروهای امنیتی همچنین برای نظارت بر هرگونه تحرک مشکوک به پهپادها، خاکریزها و خندقها متکی هستند.
این اقدامات در زمانی صورت میگیرد که خاطره سال ۲۰۱۴ در عراق همچنان سنگین است، زمانی که داعش با سوءاستفاده از درگیریهای جاری در سوریه، کنترل بخشهای وسیعی از کشور را به دست گرفت. امروز، بغداد با ترکیب تلاشهای نظامی و اطلاعاتی با هماهنگی منطقهای و بینالمللی، به دنبال جلوگیری از تکرار این سناریو است.
با وجود این احتیاط، اردوگاه الهول در سوریه همچنان یکی از مهمترین چالشها است، زیرا نشاندهنده بستری بالقوه برای ظهور مجدد گروههای افراطی است. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، بارها تأیید کرده است که عراق در حال تخلیه شهروندان خود از این اردوگاه است و تصریح کرده است که خشکاندن منابع تروریسم مستلزم رسیدگی همزمان به جنبههای امنیتی و بشردوستانه است.
با توجه به تحرکات اخیر داعش، رهبران امنیتی عراق ارتباطات خود را با همتایان سوری خود تشدید کردهاند تا از هرگونه خلاء امنیتی جلوگیری کنند، عملیات میدانی را هماهنگ کنند، نقاط حساس را شناسایی کنند و سازوکارهای نظارتی بین نیروها در دو سوی مرز را یکپارچه سازند.
یک منبع امنیتی عراقی این هماهنگی را «برای پیشگیری از هرگونه تهدید بالقوه حیاتی» توصیف کرد و تأکید کرد که «بغداد و دمشق در حال ایجاد سازوکارهای مشترک برای نظارت هوایی و زمینی و نظارت بر هرگونه تحرک عناصر داعش در مناطق مرزی هستند که به جلوگیری از سناریوهای مشابه آنچه در منطقه در سال ۲۰۱۴ شاهد بودیم، کمک خواهد کرد.»
این منبع در گفتگو با الاخبار توضیح داد که «موفقیت این تلاشها به تبادل مداوم اطلاعات دقیق و توسعه کانالهای ارتباطی اطلاعاتی، علاوه بر تقویت اعتماد بین سازمانهای امنیتی دو کشور، علیرغم چالشهای عمیق تاریخی و سیاسی که مانع هرگونه همکاری مداوم میشود، بستگی دارد.»
