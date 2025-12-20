بازگشت سایه داعش بر مرزهای عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق از افزایش فعالیتهای مشکوک گروه تروریستی «داعش» در مناطق مرزی با سوریه خبر دادند؛ موضوعی که نگرانیها درباره بازگشت این گروه به صحنه امنیتی عراق را دوباره زنده کرده است.
الاخبار لبنان نوشت: با وجود اقدامات شدید امنیتی برای کنترل مرزهای عراق و سوریه، گزارشهای اطلاعاتی از تحرکات بیسابقه داعش در ماههای اخیر حکایت دارد؛ بهویژه در مناطق صعبالعبور مرزی که همواره پناهگاه عناصر فراری این گروه بوده است. منابع امنیتی تأکید کردند که فعالیت داعش طی یک سال گذشته افزایش یافته و این گروه تلاش کرده از شرایط آبوهوایی سخت، مانند سرمای شدید و مه غلیظ، برای نفوذ و حملات غافلگیرانه علیه نیروهای مرزی استفاده کند.
در روزهای اخیر، نیروهای امنیتی عراق در حالت آمادهباش گسترده قرار گرفتهاند. یک منبع امنیتی برجسته به روزنامه «الأخبار» گفت: چندین گزارش اطلاعاتی درباره تحرکات داعش در مناطق دورافتاده و گذرگاههای صحرایی دریافت شده که موجب افزایش سطح آمادهباش و اجرای عملیات پاکسازی در مناطقی شده است که احتمال حضور هستههای خاموش داعش در آنها وجود دارد.
هرچند داعش پس از شکست بزرگ در سال 2017، ضربه سنگینی خورد اما بهطور کامل نابود نشد و همچنان قادر به انجام حملات پراکنده است. این گروه از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، بهویژه در سوریه، بهره میبرد.
ابو رضا النجار، معاون فرمانده عملیات شرق دجله، اعلام کرد: «نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی طرحهای عملیاتی جامع برای تعقیب هستههای تروریستی در داخل عراق و در طول مرزها دارند.» وی افزود: «عملیات پیشدستانه اخیر ضربات مؤثری به داعش وارد کرده و چندین هسته تروریستی در مناطق وادی زغیتون و الشای در کرکوک منهدم شده است.»
با این حال، برخی کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که پس از سقوط نظام سوریه سابق، سطح تهدید افزایش یافته و خلأ امنیتی در برخی مناطق سوریه میتواند به بازسازی داعش کمک کند. محمد العلی، ژنرال بازنشسته، گفت: «داعش اکنون بهجای تمرکز بر کنترل زمین، به هستههای کوچک و مستقل متکی است که با تاکتیکهای غافلگیرانه و فرسایشی فعالیت میکنند.»
وزارت کشور عراق نیز اعلام کرده که اقدامات تأمین مرزها به سطح بیسابقهای رسیده است. مقداد میری، رئیس روابط و رسانه وزارت کشور، گفت: «وضعیت امنیتی مرزها بهتر از هر زمان دیگری است.» وی به تکمیل سامانهای شامل استقرار پاسگاهها، احداث دیوارهای بتنی، نصب 1200 دوربین حرارتی و استفاده از پهپادها و خندقهای خاکی برای رصد تحرکات مشکوک اشاره کرد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که خاطره تلخ سال 2014 هنوز در ذهن عراقیها باقی است؛ زمانی که داعش با سوءاستفاده از بحران سوریه توانست بخشهای وسیعی از عراق را اشغال کند. بغداد اکنون در تلاش است که با ترکیب توان نظامی و اطلاعاتی و همکاری منطقهای و بینالمللی، مانع تکرار آن سناریو شود.
یکی از چالشهای مهم، اردوگاه «الهول» در سوریه است که بهعنوان کانون بالقوه بازتولید گروههای افراطی شناخته میشود. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، بارها تأکید کرده که بغداد در حال تخلیه اتباع خود از این اردوگاه است و مقابله با تروریسم نیازمند توجه همزمان به ابعاد امنیتی و انسانی است.
در همین راستا، فرماندهان امنیتی عراق تماسهای خود با طرف سوری را افزایش دادهاند تا از هرگونه خلأ جلوگیری کنند و هماهنگیهای میدانی و اطلاعاتی را تقویت نمایند. یک منبع امنیتی عراقی این هماهنگی را «حیاتی» دانست و گفت: «بغداد و دمشق در حال تدوین سازوکارهای مشترک برای رصد هوایی و زمینی تحرکات داعش هستند تا مانع تکرار سناریوی سال 2014 شوند.»
