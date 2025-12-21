فراخوان الحشد الشعبی برای تظاهرات میلیونی در محل شهادت فرماندهان پیروزی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با صدور فراخوانی، از مردم برای شرکت گسترده در یک راهپیمایی میلیونی در خیابان فرودگاه بین‌المللی بغداد با هدف گرامی‌داشت یاد فرماندهان پیروزی دعوت کرد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که راهپیمایی سالانه میلیونی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی و همراهان آنان، در محل وقوع حمله امریکا در خیابان شهید ابو مهدی المهندس (خیابان فرودگاه) برگزار خواهد شد.

در ادامه بیانیه آمده است که این مراسم روز دوم ژانویه ۲۰۲۶، از پس از نماز مغرب آغاز می‌شود و تا لحظه شهادت پس از نیمه‌شب ادامه خواهد داشت و این مناسبت نمادی از تجدید بیعت و تأکید بر ادامه راه شهدا به شمار می‌رود.

الحشد الشعبی تاکید کرد که حضور در این راهپیمایی، بیانگر پایداری بر موضع اصولی و این پیام روشن است که مسیر شهدا همچنان ادامه دارد و خون‌هایی که برای دفاع از عراق ریخته شد، هرگز قابل معامله نیست.

در پایان این بیانیه تصریح شده است که شهادت فرماندهان، هرگز به معنای پایان این راه نخواهد بود و این مسیر با اراده و وفاداری مردم ادامه خواهد یافت.

