نماینده مجلس عراق: حمایت از الحشد الشعبی وظیفه ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مختار الموسوی» نماینده مجلس عراق تأکید کرد که الحشد الشعبی طی سال‌های گذشته ثابت کرده یک نیروی ملی واقعی است که فداکاری‌های بزرگی در دفاع از عراق انجام داده و توانسته با خطرناک‌ترین حملات تروریستی علیه کشور مقابله کند.

الموسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» گفت: «حفظ و حمایت از نهاد الحشد الشعبی یک وظیفه ملی است که نمی‌توان در آن کوتاهی کرد.»

وی افزود: «الحشد امروز رکن اساسی در ساختار امنیتی عراق به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تقویت توان دولت برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا خارجی ایفا می‌کند.»

الموسوی تأکید کرد: «تلاش‌ها برای تضعیف جایگاه الحشد یا ایجاد تردید در نقش آن موفق نخواهد شد و نمی‌تواند بر موقعیت ریشه‌دار این نهاد در وجدان ملت عراق تأثیر بگذارد.»

او خاطرنشان کرد: «این نهاد ملی همچنان ضامن امنیت و ثبات کشور باقی خواهد ماند.»

...............................

پایان پیام/ 167