برگزاری مراسم سالگرد سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در محل شهادتشان در بغداد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالگرد شهادت دو فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ شهید ابو مهدی المهندس، برنامه پیاده‌روی و مراسم اصلی بزرگداشت این دو شهید والامقام، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم عراق، زائران و هیئت‌های خارجی، در محل فرودگاه بین‌المللی بغداد برگزار شد.

از ساعات اولیه صبح، جمعیت قابل توجهی از عاشقان و دلدادگان مکتب مقاومت، با پای پیاده و در قالب کاروان‌های مردمی، به سمت محل شهادت این دو فرمانده حرکت کردند. فضای مسیر پیاده‌روی آمیخته‌ای از حزن، حماسه و وفاداری به راه شهدا بود؛ پرچم‌های عراق، ایران و جبهه مقاومت در کنار تصاویر شهدا، جلوه‌ای خاص به این حرکت مردمی داده بود.

مراسم اصلی در محل فرودگاه بغداد، جایی که این دو شهید به دست تروریسم دولتی آمریکا به شهادت رسیدند، برگزار شد. در این مراسم، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و فرماندهان مقاومت عراق حضور داشتند و سخنرانان بر ادامه راه شهدا، وحدت امت اسلامی و اخراج کامل اشغالگران از منطقه تأکید کردند.

نکته برجسته این مراسم، حضور پررنگ جوانان عراقی بود که با شعارها و پلاکاردهای خود، وفاداری نسل جدید به خط مقاومت و راه شهید سلیمانی و شهید المهندس را به نمایش گذاشتند. همچنین حضور زائران ایرانی و دیگر ملیت‌ها، نشان‌دهنده فراملی بودن مکتب این دو شهید و عمق تأثیرگذاری آنان در جهان اسلام بود.

فضای مراسم، علی‌رغم گذشت سال‌ها از شهادت این دو فرمانده، نشان می‌داد که یاد و راه آنان نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه به یک گفتمان زنده و پویا در میان ملت‌های منطقه تبدیل شده است؛ گفتمانی که بر عزت، استقلال، مقاومت و مقابله با استکبار جهانی استوار است.

این مراسم بار دیگر ثابت کرد که خون شهدا، به‌ویژه شهدای بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، همچنان عامل وحدت ملت‌ها و الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در منطقه است و راه آنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

تهیه خبر توسط سید محمد طه موسوی

