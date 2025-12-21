خاخام یهودی: تا زمانیکه نظام صهیونسیتی پابرجاست همه در خطر هستند/ یهودیان، اسرائیل را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک خاخام یهودی ضدصهیونیست با تأکید بر تفکیک بنیادین میان «یهودیت» به‌عنوان یک دین الهی و «صهیونیسم» به‌مثابه یک ایدئولوژی سیاسی، تصریح کرد: آنچه امروز در فلسطین رخ می‌دهد، نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، بلکه از منظر تعالیم اصیل یهودی نیز «جنایت» محسوب می‌شود.

خاخام یهودی: جنایات علیه فلسطینیان خلاف صریح یهودیت است

خاخام «دیوید فِلدمن» (David Feldman)، از اعضای ارشد سازمان یهودی ضدصهیونیستی «ناطوری کَرتا» (Neturei Karta)، در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه «عربی۲۱»، با اشاره به تداوم جنگ نسل‌کُشی علیه مردم فلسطین، تأکید کرد: قتل، سرقت و سرکوب یک ملت کامل، هیچ جایگاهی در دیانت یهود ندارد و آنچه امروز به نام یهودیان انجام می‌شود، تحریف آشکار این دین الهی است.

وی با یادآوری تاریخ همزیستی یهودیان با مسلمانان در سرزمین فلسطین افزود: یهودیان برای قرن‌ها تحت حاکمیت اسلامی در امنیت زندگی می‌کردند و فلسطینیان، حافظ جان و کرامت آنان بودند؛ این وضعیت تا دهه ۱۹۲۰ میلادی ادامه داشت، زمانی که پروژه صهیونیستی وارد این سرزمین شد و مسیر تاریخ را تغییر داد.

اسرائیل نماینده یهودیت نیست

این خاخام ضدصهیونیست با رد ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر نمایندگی همه یهودیان جهان گفت: دولت اسرائیل نه نماینده یهودیان است و نه نماینده یهودیت. جمعیت گسترده‌ای از یهودیان در سراسر جهان، با وجدان‌های بیدار، این جنایات را محکوم می‌کنند و خودِ دیانت یهود نیز قاطعانه با این اعمال مخالف است.

فِلدمن ادامه داد: اصرار رژیم صهیونیستی بر ارتکاب جنایات به نام یهودیان، نه‌تنها به مردم فلسطین آسیب می‌زند، بلکه امنیت یهودیان در سراسر جهان را نیز به خطر می‌اندازد و موجب افزایش نفرت، خشونت و تهدید علیه آنان می‌شود.

تفاوت ماهوی یهودیت و صهیونیسم

وی با تشریح تفاوت بنیادین میان یهودیت و صهیونیسم گفت: یهودیت یک دین است؛ دینی مبتنی بر ایمان به خداوند و عمل به اوامر الهی، بدون قوم‌گرایی، سیاست‌زدگی یا توجیه خشونت. اما صهیونیسم، یک جنبش کاملاً سیاسی است که توسط افرادی بنیان‌گذاری شد که خود به تعالیم یهود پایبند نبودند و از دین، ابزاری برای توجیه جنایات حرام در همان دین ساخته‌اند.

به گفته این خاخام یهودی، صهیونیسم نه‌تنها تهدیدی برای فلسطینیان، بلکه خطری برای بشریت و «تدنیس نام خدا» است.

مخالفت دینی با خدمت در ارتش صهیونیستی

فِلدمن در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به مسئله مخالفت یهودیان متدیّن با خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: جوانان متدیّنی که از خدمت سربازی سر باز می‌زنند، اساساً به موجودیت این رژیم اعتقادی ندارند و حاضر نیستند با دستان خود مرتکب جنایت یا از نافرمانی الهی حمایت کنند.

وی با اشاره به فشارهای شدید علیه این افراد افزود: این جوانان، صرفاً به دلیل امتناع از خدمت در ارتش، از سن ۱۷ سالگی مجرم تلقی می‌شوند و برخی حتی برای خروج از سرزمین‌های اشغالی با خطر بازداشت مواجه هستند.

دعوت صریح به ترک سرزمین‌های اشغالی

این خاخام ضدصهیونیست در پیامی مستقیم به یهودیان ساکن فلسطین اشغالی تأکید کرد: زمان آن رسیده که مردم بفهمند وعده‌های صهیونیسم درباره امنیت و وطن، از اساس دروغ بوده است. تا زمانی که این نظام صهیونیستی پابرجاست، همه در خطر هستند، از جمله خود یهودیان.

وی تصریح کرد: من یهودیان را تشویق می‌کنم که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند، زیرا جان، هویت دینی و آینده معنوی آنان در خطر است. بازگشت به وضعیت پیشاصهیونیستی و کنار گذاشتن این ایدئولوژی سیاسی، تنها راه نجات است.

رد «راه‌حل دو دولتی» و تأکید بر پایان کامل اشغال

فِلدمن در پاسخ به پرسشی درباره «راه‌حل دو دولتی» گفت: بازگرداندن بخشی از سرزمین به فلسطینیان کافی نیست. باقی ماندن حتی بخشی از فلسطین تحت کنترل نهادهای صهیونیستی، از منظر یهودیت نادرست است و عدالت واقعی را محقق نمی‌کند.

وی تأکید کرد: اشغال صهیونیستی باید به‌طور کامل پایان یابد، تمامی حقوق به مظلومان بازگردانده شود، آوارگان اجازه بازگشت داشته باشند و مردم فلسطین خود درباره نوع حکومت‌شان تصمیم بگیرند.

تجربه موفق حاکمیت اسلامی بر فلسطین

این خاخام یهودی با اشاره به تجربه تاریخی حاکمیت اسلامی بر فلسطین گفت: ما قبلاً این مدل را آزموده‌ایم و نتیجه آن موفق بوده است. پیش از بیش از ۱۰۰ سال پیش، یهودیان تحت حاکمیت مسلمانان در امنیت و احترام زندگی می‌کردند.

وی افزود: حتی اگر فلسطینیان حکومتی اسلامی و دینی انتخاب کنند، آن حکومت به‌مراتب برای یهودیان امن‌تر و محترم‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود.

انتقاد از عادی‌سازی و حمایت آمریکا از اسرائیل

فِلدمن در پایان، با انتقاد از حمایت بی‌قیدوشرط برخی دولت‌ها، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، از رژیم صهیونیستی گفت: این حمایت کورکورانه، شورش علیه خداوند و تخریب انسانیت است و پیامدهای آن دامان همه را خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد که سیاستمداران، فراتر از تبلیغات صهیونیستی، در روابط خود با اسرائیل بازنگری کرده و از ارزش‌های انسانی دفاع کنند.

