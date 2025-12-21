دستور کار رژیم صهیونیستی؛ ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد، اقدامی که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی، هدف از آن را «جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین» دانست.

طبق بیانیه‌ای که دفتر اسموتریچ منتشر کرده است، با این اعلام، تعداد شهرک‌های تأیید شده در سه سال گذشته به ۶۹ مورد می‌رسد.

تایید این طرح از سوی اسرائیل چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد اعلام کرد سرعت فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری به بالاترین سطح خود از حداقل سال ۲۰۱۷ رسیده است.

در بیانیه‌ای از دفتر اسموتریچ آمده است: «کابینه امنیتی پیشنهاد وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، و وزیر دفاع، اسرائیل کاتز، برای تأیید و تنظیم ۱۹ شهرک جدید» در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد.

این بیانیه این اقدام را «تاریخی» توصیف کرد و هدف آن را جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین دانست.

اسموتریچ گفت: «در عمل، ما از ایجاد یک دولت تروریستی فلسطینی جلوگیری می‌کنیم.»

او افزود: «ما به توسعه، ساخت و تقویت سکونتگاه‌ها در سرزمین میراث تاریخی خود ادامه خواهیم داد و به عادلانه بودن مسیری که در پیش گرفته‌ایم ایمان داریم.»

طبق این بیانیه: «مکان این شهرک‌ها از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است، و مهم‌ترین آنها، استقرار مجدد شهرک‌های غنیم و کادیم است» که قبلاً حدود دو دهه پیش در شمال کرانه باختری برچیده شده بودند.

در میان شهرک‌هایی که مورد تایید نیز قرار گرفتند، پنج شهرک غیرمجاز وجود داشت که از قبل وجود داشتند اما وجهه قانونی نداشتند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داده بود، اقدامی که وزرای دولت راست‌گرای اسرائیل در تلاشند تا هر چه سریع‌تر آن را اجرا کنند.

