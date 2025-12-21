  1. صفحه اصلی
اجلاسیه بررسی ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در بنگلادش برگزار شد

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۰
اجلاسیه بررسی ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) که به همت مشترک نمایندگی جامعه المصطفی و شورای علمای شیعه در داکا (بنگلادش) برگزار شد. 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاسیه بررسی ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت مشترک نمایندگی جامعه المصطفی و شورای علمای شیعه در داکا برگزار شد. 

در این اجلاسیه سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران آقای جلال رحیمی جهان آبادی بعنوان مهمان ویژه و آقای سید رضا میر محمدی رایزن فرهنگی، پرفسور غلام غوث القادری و دکتر محمد عبد القدوس بعنوان مهمانان حضور داشتند و سخنرانی ایراد کردند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای مشایخی ریاست جلسه را بعهده داشت و آقای دکتر انور الکبیر در موضوع اجلاسیه مقاله ارایه نمود. 

دیروز یکشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ در تالار موسسه کوبی نذر الاسلام در داکا این اجلاسیه با حضور بیش از دویست نفر برگزار شد.

