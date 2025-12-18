به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسنات عبدالله»، سازمان‌دهنده ارشد بخش جنوبی حزب «ملی شهروندان» بنگلادش (NCP)، با انتقاد شدید از سیاست‌های هند، اعلام کرد مسلمانان بنگلادش سال‌هاست در نتیجه یک توطئه برنامه‌ریزی‌شده، به‌عنوان «جنگجو» و «تروریست» معرفی می‌شوند و هرکس در برابر این روند ایستادگی کرده، هدف سرکوب و حتی قتل قرار گرفته است.

وی این سخنان را عصر چهارشنبه در یک تجمع خیابانی در روستای «فولتُلی» از توابع بخش «الله آباد» در بخش کومیلا در شرق بنگلادش بیان کرد. حسنات عبدالله با اشاره به کشته شدن افرادی که با این روند مخالفت کرده‌اند، گفت: «برادر ما هادی نیز قربانی همین زنجیره سرکوب شد و اکنون خود ما نیز در فهرست هدف قرار داریم.»

این رهبر سیاسی بنگلادشی با انتقاد تند از روابط دولت پیشین این کشور با دهلی‌نو، روابط حزب حاکم وقت با هند را به «روابط زن و شوهری» تشبیه کرد و اظهار داشت که هند از عناصر خشونت‌طلب و مجرم بنگلادشی حمایت کرده و به آن‌ها بدون روادید و گذرنامه پناه داده است. وی افزود که این افراد با آموزش و حمایت مالی، دوباره برای ایجاد ناامنی به بنگلادش بازگردانده می‌شوند.

حسنات عبدالله همچنین با اشاره به رفتار نیروهای مرزی هند، از شلیک به شهروندان بنگلادشی سخن گفت و تأکید کرد که روابط آینده با هند باید بر پایه «عدالت» و نه وابستگی شکل بگیرد. او این وضعیت را مصداق آشکار ظلم به مسلمانان و نقض حقوق انسانی آن‌ها دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به آنچه «تهاجم فرهنگی هند» از طریق سریال‌ها و فیلم‌ها خواند اشاره کرد و گفت هدف این روند، وابسته نگه داشتن بنگلادش است. او تأکید کرد که زمان خوداتکایی فرا رسیده و این بار نسل جوان باید پرچم مقاومت و اصلاح را به دست بگیرد.

این فعال سیاسی در پایان، با ستایش از «صداقت نسل جدید»، بر نقش آگاهی عمومی در مقابله با فساد و ظلم تأکید کرد و گفت اگر مردم بیدار باشند، ساختار قدرت نیز ناگزیر به اصلاح خواهد شد. در این تجمع، شماری از رهبران محلی حزب ملی شهروندان نیز حضور داشتند.

