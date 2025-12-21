اخراج هدفمند پرستاران محجبه در فرانسه/نهاد اسلامی فرانسه شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان مسلمان در فرانسه، شورای فرانسوی آیین اسلام (CFCM) از اخراج و «حذف اداری» شماری از پرستاران و کمکپرستاران مسلمان در بیمارستانهای دولتی پاریس خبر داد و اعلام کرد این نهاد، پرونده این اقدامات را به «نهاد حقوق بشری» فرانسه ارجاع داده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که «نهاد کمکهای عمومی ـ بیمارستانهای پاریس» (Assistance publique – Hôpitaux de Paris / AP-HP)، شبکه بیمارستانهای دولتی پایتخت فرانسه، در سال ۲۰۲۳ راهنمایی با عنوان «راهنمای لائیسیته» منتشر کرد. در این سند، استفاده از کلاه بهداشتی اتاق عمل (charlotte) در خارج از موارد الزامی، بهعنوان رفتاری قابل تفسیر به «ابراز تعلق دینی» معرفی شده است. بر اساس این دستورالعمل، چندین زن مسلمان از ادامه فعالیت حرفهای در مراکز درمانی محروم شدهاند.
شورای فرانسوی آیین اسلام با انتشار بیانیهای اعلام کرد این تصمیمها «نامتناسب و فاقد توجیه حقوقی» بوده و پیامدهای «بسیار سنگینی» برای زنان شاغل در نظام سلامت داشته است. این شورا تأکید کرد که تعبیر کلاه بهداشتی بهعنوان «نماد دینی بهواسطه کاربرد» (signe religieux par destination)، موجب ناامنی حقوقی و صدور احکام سلیقهای، متناقض و حتی «پوچ» شده است.
CFCM همچنین نسبت به ایجاد فضای «سوءظن سیستماتیک» علیه پرستاران مسلمان هشدار داد و تصریح کرد: در شرایط کنونی، یک پرستار که مسلمان تلقی میشود، ممکن است صرفاً به دلیل پوشیدن کلاه بهداشتی با مجازات انضباطی شدید یا اخراج مواجه شود، در حالی که همان پوشش برای همکار غیرمسلمان او بدون هیچ مشکلی مجاز است. به گفته این نهاد، چنین رویهای مصداق آشکار تبعیض دینی و تحریف غیرقابلقبول اصل لائیسیته است.
در همین چارچوب، شورای فرانسوی آیین اسلام با اشاره به پیشینه اخیر اخراج یک پرستار زن به دلیل پوشش سر در محیط بیمارستان، اعلام کرد که از «نهاد حقوق بشری فرانسه» خواسته است تا ضمن بررسی فوری این پروندهها، دستور حذف بند جنجالی از راهنمای لائیسیته AP-HP را صادر کند. این شورا همچنین خواستار انجام یک تحقیق اداری شفاف درباره شمار دقیق زنان آسیبدیده و اصلاح مقرراتی شد که به گفته آن، کرامت، امنیت شغلی و آزادی دینی زنان مسلمان در فرانسه را هدف قرار داده است.
