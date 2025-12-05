به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی منتشرشده از سوی نهاد فرانسوی دفاع از حقوق نشان میدهد که تبعیض بر پایه دین در فرانسه رو به افزایش است؛ بهطوری که یک نفر از هر سه مسلمان فرانسوی که در نظرسنجی شرکت کردهاند، گفته است با این تبعیض مواجه شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، فرانسه جمعیت بزرگ مسلمانان را در خود جای داده است؛ جمعیتی که در نتیجه مهاجرت شهروندان مستعمرات پیشین فرانسه، از جمله کشورهای شمال آفریقا، شکل گرفته است.
قانون فرانسه گردآوری داده درباره افراد بر اساس نژاد یا دین آنها را ممنوع میداند؛ موضوعی که دستیابی به آمار گسترده درباره تبعیض را دشوار میکند. با این حال، «کلر هیدون» رئیس دفتر دفاع از حقوق، با استناد به یک نظرسنجی انجامشده در سال ۲۰۲۴ میلادی که ۵ هزار نفر از ساکنان فرانسه را شامل میشد، نشان داده است که تبعیض دینی روندی رو به رشد دارد.
بر اساس گزارش، ۷ درصد از شرکتکنندگان گفتهاند طی پنج سال گذشته به دلیل دین خود مورد تبعیض قرار گرفتهاند؛ رقمی که در سال ۲۰۱۶ تنها ۵ درصد بود. این نرخ در میان افرادی که پیشینه اسلامی دارند بسیار بالاتر بوده است؛ بهطوری که ۳۴ درصد از مسلمانان، یا افرادی که تصور میشود مسلمان هستند، گفتهاند با تبعیض روبهرو شدهاند؛ در حالی که این میزان در میان پیروان دیگر ادیان، از جمله یهودیت و بودیسم، حدود ۱۹ درصد، و در میان مسیحیان تنها ۴ درصد بوده است.
هدف قرار گرفتن زنان مسلمان
تبعیض علیه زنان مسلمان ۳۸ درصد گزارش شده است؛ در حالی که این رقم برای مردان مسلمان ۳۱ درصد بوده است. گزارش تأکید میکند که تبعیض میتواند به کنار گذاشتهشدن زنان مخصوصاً زنان محجبه منجر شود؛ زنانی که در مکانهای عمومی با انگزنی مواجه میشوند و با محدودیتهای شغلی روبهرو هستند.
این گزارش توضیح میدهد که این محدودیتها شامل مجبور شدن به ترک شغل، پذیرفتن کارهایی کمتر از سطح توانایی و تحصیلات، یا روی آوردن به کار آزاد در صورت پیدا نکردن شغل مناسب میشود. همچنین اشاره شده که زنان مسلمان گاهی از انجام ورزش محروم میشوند.
تحریک جریانهای راستگرا
قانون لائیسیته فرانسه که از سال ۱۹۰۵ اجرا میشود، آزادی مذهب را تضمین کرده و میان کلیسا و دولت جدایی ایجاد میکند. اما در سالهای اخیر از این قانون بهعنوان مبنایی برای ممنوعیت نمادهای مذهبی از جمله حجاب اسلامی در برخی مکانها در فرانسه مانند مدارس دولتی استفاده شده است.
به گفته برخی مسلمانان فرانسه، خصومت نسبت به آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است؛ بهویژه پس از هشدارهای جریان راست و راست افراطی در رسانههای اصلی درباره آنچه پیشروی اسلامی خصوصاً پس از حملات مرگبار سال ۲۰۱۵ میلادی در پاریس، میخوانند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما