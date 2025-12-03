شکایت شورای مسلمانان به دلیل جاسوسی رژیم صهیونیستی از مسلمانان فرانسه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان فرانسه (CFCM) اعلام کرد قصد دارد بهدلیل جاسوسی رژیم صهیونیستی از شهروندان مسلمان این کشور، شکایت رسمی مطرح کند. این شورا در بیانیهای اعلام کرد که شورای نهادهای یهودی فرانسه (CRIF) ظاهرا درخواست تحقیق درباره شهروندان فرانسوی مسلمان را مطرح کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو فرد، که گفته میشود یکی از آنها مأمور رژیم صهیونیستی است، این تحقیقات را انجام داده و اطلاعات جمعآوریشده را که از منابع سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه تغذیه میشده، به دستگاههای اطلاعاتی «یک قدرت خارجی» منتقل کردهاند.
شورای مسلمانان فرانسه به ویدئویی در شبکههای اجتماعی اشاره کرد که در آن دیدیه لانگ مدعی شده از ابتدای سال ۲۰۲۳ برای شورای نهادهای یهودی فرانسه و چند سازمان یهودی دیگر در این کشور، با همکاری دوو مایمون، مرتبط با روابط رژیم صهیونیستی و اسلام، بر روی یک استراتژی کار کرده و اطلاعات گردآوریشده را به دستگاه اطلاعاتی رژیم ارائه کردهاند.
شورای مسلمانان فرانسه اعلام کرد موضوع را فورا به نهاد ناظر بر حفاظت از دادهها در فرانسه (CNIL) ارجاع خواهد داد، زیرا این دادهها شامل اطلاعات حساس از جمله دادههای قومی و مذهبی است. این شورا از وزارت کشور و دیگر نهادهای اداری خواست تحقیقات شفاف و کامل درباره این ادعاها انجام دهند.
شورای مسلمانان فرانسه همچنین از تمامی نهادهای نامبردهشده و همچنین پلیس و سرویسهای اطلاعاتی خواست در قبال این موضوع سکوت نکنند و توضیحات فوری ارائه دهند. این شورا افزود در حال بررسی طرح شکایت قضایی علیه دو فرد یادشده و هرگونه همکار احتمالی آنهاست و تأکید کرد که نژادسازی و تعمیمسازیهای کلی جایی در جمهوری فرانسه ندارد.
