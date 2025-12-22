بازگشت سفیر ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوح ییلماز» سفیر جدید ترکیه در سوریه، امروز دوشنبه به عنوان عالی‌ترین نماینده دیپلماتیک ترکیه در سوریه در ۱۳ سال اخیر، ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد.

به گزارش روسیا الیوم، ییلماز که معاون وزیر خارجه ترکیه بود، در اکتبر گذشته به عنوان سفیر ترکیه در سوریه معرفی شد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه نوامبر رسما حکم منصوب شدن او را امضا کرد.

روزنامه «ترکیه» اعلام کرد ییلماز امروز دوشنبه ماموریت خود را در دمشق آغاز کرد و جایگزین برهان کوراوغلو کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق شد. به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ که آنکارا روابط خود با دمشق در سطح سفیران را قطع کرد، روابط دو کشور به سطح سفرا ارتقاء یافت.

منصوب شدن ییلماز به عنوان سفیر ترکیه در دمشق رویدادی مهم در روابط دوکشور محسوب می‌شود چرا که وی از نیروهای دیپلماتیک و اطلاعاتی برجسته در ترکیه است. ییلماز در سال ۲۰۱۳ به دستگاه اطلاعات ترکیه پیوست و تا سال ۲۰۲۳ در کنار هاکان فیدان وزیر خارجه کنونی ترکیه خدمت کرد. بعد از منصوب شدن فیدان به عنوان وزیر خارجه ترکیه در ژوئن ۲۰۲۳، ییلماز به وزارت خارجه ترکیه منتقل شد و به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشغول به کار شد.

ییلماز از ماه مه ۲۰۲۴ معاون وزیر خارجه و مسئول پرونده خاورمیانه و آفریقا در وزارت خارجه ترکیه بوده است.

