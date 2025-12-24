به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در توییتی از طریق پلتفرم X تأکید کرد که طعنه‌آمیز است که رهبران اسرائیل در مورد جاه‌طلبی‌های استعماری در دیگران صحبت می‌کنند، در حالی که خودشان به تازگی مرتکب یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ شده‌اند.

او با اشاره به جنگ نابودی در غزه، خاطرنشان کرد: «اسرائیل همیشه یک نیروی بی‌ثبات‌کننده بوده است و ترس مداوم آن از قدرت و نفوذ ترکیه مسخره است.»

او ادامه داد: «تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، ترکیه منبع ثبات و صلح بوده است.»

او تأکید کرد که «در مقابل، دولت نتانیاهو خون و اشک را برای منطقه به ارمغان آورده است و دولت اسرائیل تلاش می‌کند جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود را تحت پوشش الزامات امنیت ملی پنهان کند.»

دوران تأکید کرد که اسرائیل همچنان یک قدرت اشغالگر در فلسطین و سوریه است و خاطرنشان کرد که این رژیم در دو سال گذشته به حدود هفت کشور در خاورمیانه حمله کرده است و رهبری نتانیاهو نه تنها برای منطقه، بلکه برای اسرائیلی‌ها نیز فاجعه‌بار بوده است.