رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه عنوان کرد؛

اظهارات بی‌ارزش و مسخره نتانیاهو، مانع حمایت ما از فلسطین نمی‌شود

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۲
برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رهبری نتانیاهو نه تنها برای منطقه، بلکه برای اسرائیلی‌ها نیز فاجعه‌بار دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در توییتی از طریق پلتفرم X تأکید کرد که طعنه‌آمیز است که رهبران اسرائیل در مورد جاه‌طلبی‌های استعماری در دیگران صحبت می‌کنند، در حالی که خودشان به تازگی مرتکب یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ شده‌اند.

او با اشاره به جنگ نابودی در غزه، خاطرنشان کرد: «اسرائیل همیشه یک نیروی بی‌ثبات‌کننده بوده است و ترس مداوم آن از قدرت و نفوذ ترکیه مسخره است.»

او ادامه داد: «تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، ترکیه منبع ثبات و صلح بوده است.»

او تأکید کرد که «در مقابل، دولت نتانیاهو خون و اشک را برای منطقه به ارمغان آورده است و دولت اسرائیل تلاش می‌کند جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود را تحت پوشش الزامات امنیت ملی پنهان کند.»

دوران تأکید کرد که اسرائیل همچنان یک قدرت اشغالگر در فلسطین و سوریه است و خاطرنشان کرد که این رژیم در دو سال گذشته به حدود هفت کشور در خاورمیانه حمله کرده است و رهبری نتانیاهو نه تنها برای منطقه، بلکه برای اسرائیلی‌ها نیز فاجعه‌بار بوده است.

وی ادامه داد و گفت: «اکنون نتانیاهو با طرح حمله به ترکیه سعی در انحراف توجه از جنایات خود دارد.»

وی افزود: «ما همیشه در کنار همه کسانی که به دنبال صلح و ثبات هستند، خواهیم ایستاد و هیچ اظهارات بی‌ارزش یا مسخره‌ای مانند اظهارات نتانیاهو ما را از حمایت از برادران و خواهران فلسطینی خود باز نخواهد داشت و صلح علیرغم همه کسانی که به دنبال نابودی آن هستند، پیروز خواهد شد.»

نتانیاهو در تلاش است تا از طریق ایجاد روابط حسنه با کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، انزوای سیاسی بین‌المللی خود را که از زمان جنگ ویرانگر ارتش اشغالگر علیه فلسطینیان در نوار غزه در اکتبر ۲۰۱۳ متحمل شده است، بشکند.

روز دوشنبه، نتانیاهو در قدس اشغالی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میتسوتاکیس و نیکوس کریستودولیدس، رئیس دولت قبرس یونانی‌نشین، برگزار کرد که طی آن بر آنچه تقویت همکاری در زمینه دفاعی و سایر زمینه‌ها خواندند، تأکید کردند.

