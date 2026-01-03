حمایت ترکیه از فلسطین ادامه دارد؛ فرعون امروز، نتانیاهو از عواقب اعمال خود در امان نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تأکید بر ادامه حمایت کشورش از فلسطین، گفت که «فرعون زمان ما»، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از عواقب آنچه در نوار غزه و سراسر فلسطین انجام داده، در امان نخواهد بود.

اردوغان این مطلب را پس از اقامه نماز جمعه در مسجد علی ابن ابی طالب در استانبول در جمع خبرنگاران بیان کرد. اردوغان با اشاره به راهپیمایی همبستگی با فلسطین که روز پنجشنبه برگزار شد، گفت: «ما با صحنه‌های تاریخی بر روی پل گالاتا در استانبول به استقبال سال ۲۰۲۶ رفتیم و این تایید می‌کند که فلسطین تنها نیست.»

او افزود: «ما شاهد وضعیت اسفناک کودکان غزه در چادرها در میان باد، باران و گل و لای هستیم و دعاهای آنها مطمئناً نتانیاهو را رها نخواهد کرد.» رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه موضع ترکیه در قبال مسئله فلسطین تغییر نخواهد کرد و به حمایت خود از این ملت ادامه خواهد داد، بر ادامه تعهد کشورش به ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرد.

در عرصه بین‌المللی، اردوغان با بیان اینکه ترکیه تلاش‌های فشرده‌ای را برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین انجام می‌دهد، اعلام کرد که دوشنبه آینده با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تلفنی گفتگو خواهد کرد تا درباره مسئله فلسطین و جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کند. او همچنین خاطرنشان کرد که وزیر امور خارجه ترکیه این هفته در کنفرانس «ائتلاف داوطلبان» در حمایت از اوکراین در پاریس شرکت خواهد کرد. در عرصه داخلی، اردوغان با اشاره به ادامه کار بر روی برنامه‌های بازسازی ایالت‌های آسیب‌دیده از زلزله فوریه ۲۰۲۳، تأیید کرد که اقتصاد ترکیه شاهد بهبود چشمگیری است و شاخص‌های تورم در حال کاهش هستند.

